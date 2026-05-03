Principales declaraciones tras el Gran Premio de Miami de F1

Estas son algunas de las principales declaraciones de los protagonistas del Gran Premio de Miami, cuarta prueba de la temporada 2026 de la Fórmula 1, disputado este domingo y ganado por el italiano Kimi Antonelli

Kimi Antonelli, Mercedes (ganador):

"Esto es solo el principio. El camino aún es largo, pero estamos trabajando muy duro. El equipo está haciendo un trabajo increíble".

"La salida no fue tan mala como ayer, un poco mejor. Me bloqueé, tuve algo de suerte con lo que pasó en la curva 2, pero cometí un pequeño error con la gestión de la energía intentando adelantar a Charles (Leclerc) y perdí la posición con Lando (Norris). Pero el ritmo fue bueno. El equipo hizo una gran estrategia, un undercut enorme y conseguimos llevar (la victoria) a casa. Voy a disfrutar de esta, y luego volver al trabajo".

Lando Norris, McLaren (2º):

"Fue un poco de todo, la verdad. Nos hicieron un undercut, sin excusas, deberíamos haber parado antes. Kimi hizo un buen trabajo. Él y Mercedes hicieron una buena carrera. Yo tengo que estar contento, como equipo tenemos que estar contentos, pero estoy destrozado por perder la victoria. No tuvimos el ritmo para volver a adelantarlo al final, así que lo aceptamos y punto".

Franco Colapinto, Alpine (8º):

"Muy feliz por el resultado, por el esfuerzo que hizo el equipo para traer un auto tan competitivo después de Japón".

"Hace una semana estábamos en las calles de Buenos Aires haciendo un par de trompos. Lo disfruté mucho y ahora disfrutamos de los puntos y un fin de realmente muy positivo. Contento y vamos por más".

Sergio Pérez, Cadillac (16º):

"Sinceramente esperaba más de este fin de semana, pero creo que vamos en la dirección correcta y lo más importante será seguir así".

"Estoy contento con mi 'performance'. Creo que estoy manejando a un gran nivel. Al final, la gente que entiende del deporte entiende el nivel al que estoy manejando y eso es lo que más me motiva".