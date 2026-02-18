Producción industrial de EEUU supera las expectativas del mercado en enero

La producción industrial aumentó mucho más de lo previsto por los analistas en enero en Estados Unidos, impulsada por las actividades manufactureras, según la encuesta mensual de la Reserva Federal (Fed) publicada el miércoles.

El índice registró un aumento del 0,7% el mes pasado. Este indicador evalúa la producción del país en la industria manufacturera, extracción minera, producción de gas y electricidad.

Los mercados esperaban un incremento más modesto, del 0,3%, según el consenso publicado por MarketWatch.

Estancada en diciembre, la producción de las industrias manufactureras repuntó un 0,6% en un mes, un ritmo que no se veía desde febrero de 2025.

Sin embargo, las empresas del sector solo están operando de media al 75,6% de su capacidad, "2,6 puntos porcentuales por debajo de su promedio a largo plazo (1972-2025)", subraya el informe.

La reactivación del sector industrial es una prioridad del gobierno de Donald Trump.