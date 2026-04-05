La NASA anticipa un abril cargado de eventos: aparece un nuevo cometa y llegan las Líridas

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) anunció su calendario astronómico de abril de 2026, con eventos destacados como la aparición de un nuevo cometa. Además, se espera el pico de la lluvia de meteoros Líridas hacia finales del mes.

Cuándo llega el cometa C/2025 R3 y cómo verlo en EE.UU.

El cometa C/2025 R3 tendrá su mejor oportunidad de avistamiento el 17 de abril, según un informe de la NASA.

Sin embargo, los expertos estiman que este cuerpo celeste alcanzará su punto más cercano a la Tierra el día 27, cuando se ubicará a unos 44 millones de millas (70,8 millones de kilómetros) de la Tierra.

“Podrás observarlo al amanecer desde mediados hasta finales de abril en el hemisferio norte, y por las noches a principios de mayo para quienes se encuentren en el hemisferio sur”, aseguró la agencia espacial.

Es importante tener en cuenta que, debido a que el cometa alcanzará una magnitud de +8, será necesario el uso de herramientas como telescopios o binoculares para su observación en las constelaciones de Pegaso y Piscis.

Cuándo llega la lluvia de meteoros Líridas y cómo verla en EE.UU.

La lluvia de meteoros Líridas llegará a su punto máximo entre el 21 y el 22 de abril, según la NASA.

Se trata de un fenómeno que se produce por los restos del cometa Thatcher que impactan y se queman en la atmósfera terrestre.

Para apreciarlo, los interesados deberán mirar hacia el este cerca de la estrella Vega a partir del 21 y durante toda la noche del 22.

“La lluvia de meteoros tiene lugar cerca de la estrella Vega, la quinta estrella más brillante del cielo nocturno, que se encuentra en la constelación de Lyra, la Lira”, explicó la entidad gubernamental.

Todos los eventos de abril compartidos por la NASA NASA

Eta Acuáridas: la lluvia de meteoros que comienza en abril y se mantendrá hasta mayo

Las eta Acuáridas son una lluvia de meteoros que puede ser vista desde los trópicos del sur.

Según la Sociedad Meteorológica Americana, desde el ecuador hacia el norte, suelen producir una tasa media de diez a 30 meteoros por hora justo antes del amanecer.

Se trata de meteoros rápidos que producen un alto porcentaje de estelas persistentes con pocas bolas de fuego.

Su período de avistamiento comienza el 19 de abril de 2026 y culmina el 28 de mayo.

Las lluvias de meteoros que podrán apreciarse en abril desde Estados Unidos NASA

“En 2026, una luna gibosa menguante afectará gravemente a esta lluvia, reduciendo la tasa horaria a menos de 10 meteoros”, detalló la entidad.

A su vez, los expertos adelantaron que esta lluvia de meteoros alcanzará su pico máximo de esplendor en la noche del 5 al 6 de mayo.

Durante esa jornada, según lo previsto, la Luna se encontrará al 84% de su fase completa. Las Eta Acuáridas tendrán una velocidad de 40,7 millas (65,4 kilómetros) por segundo.