Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, lunes 6 de lunes
Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes del conflicto y las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump
Sigue el fuego cruzado en Medio Oriente: se registran ataques en Irán, Líbano y misiles sobre Jerusalén
El conflicto en Medio Oriente sumó nuevos episodios de violencia con ataques en Irán y el Líbano. A la vez, se registró presencia de misiles en el cielo de Jerusalén y bombardeos contra Israel que dañaron infraestructura en la ciudad de Haifa.
Según informó Al Jazeera, al menos cinco personas murieron tras un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra un edificio residencial en la ciudad iraní de Qom. El vicegobernador local, Morteza Heydari, indicó que continúan las tareas de rescate mientras los equipos trabajan para remover los escombros en la zona afectada.
En paralelo, Israel volvió a atacar al Líbano. Al menos 11 personas murieron en una serie de bombardeos en distintas zonas del país, en una de las jornadas más violentas desde el inicio de los enfrentamientos con Hezbollah. El episodio más grave ocurrió en Kfarhata, en el sur, donde un ataque dejó siete muertos, entre ellos un niño de cuatro años, según el Ministerio de Salud libanés.
En tanto, en Jerusalén, videos captados por CNN mostraron misiles cruzando el cielo en la madrugada de este lunes. Las Fuerzas de Defensa de Israel habían advertido previamente sobre lanzamientos desde Irán y señalaron que los sistemas de defensa están operando para interceptar los proyectiles. Horas después, informaron que ya se podían abandonar los refugios.
Irán ejecutó a un hombre acusado de tener vínculos con EE.UU. e Israel
Irán ejecutó el lunes a un hombre condenado por actuar a cuenta de Israel y Estados Unidos durante la ola de protestas antigubernamentales de enero. “Ali Fahim, uno de los elementos enemigos de los motines terroristas [de enero] (...) fue ahorcado luego de que la Corte Suprema revisara su caso y confirmara el veredicto”, indicó el sitio web Mizan Online, del poder judicial iraní.
Se trata del más reciente ahorcamiento relacionado con las protestas que estallaron en diciembre en Irán contra el alto costo de la vida, que acabaron derivando en una ola de manifestaciones a nivel nacional contra el gobierno y que tuvieron su auge el 8 y 9 de enero.
Las autoridades iraníes dijeron que las manifestaciones comenzaron pacíficamente en diciembre antes de convertirse en “motines instigados desde el exterior”, con matanzas y vandalismo.
Según las autoridades iraníes, las protestas dejaron algo más de 3000 muertos, pero la ONG estadounidense Human Rights Activists News Agency afirma que fueron más de 7000, en su mayoría manifestantes.
Israel: rescatistas trabajan en Haifa, donde un misil iraní destruyó las residencias de una comunidad civil
Las Fuerzas de Defensa de Israel compartieron en su cuenta oficial de X un video de la zona en donde un misil iraní destruyó una serie de residencias de una comunidad civil en la ciudad norteña de Haifa. Un grupo de rescatistas y paramédicos se acercó a lugar para ayudar a los damnificados.
🎥 MIRA: El lugar del impacto de un misil balístico iraní lanzado contra una comunidad civil en Haifa, en el norte de Israel. pic.twitter.com/g8Wx8v9X4K— FDI (@FDIonline) April 6, 2026
Guardia Revolucionaria: "El estrecho de Ormuz jamás volverá a su estado anterior"
Luego de que Trump amenazara con bombardear las centrales eléctricas de Irán si Teherán no abría el estrecho de Ormuz, la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica afirmó que se está preparando para un “nuevo orden en el Golfo Pérsico” y que el la ruta marítima crucial “nunca volverá a su estado anterior”.
“El estrecho de Ormuz nunca volverá a su estado anterior, especialmente para Estados Unidos e Israel”, escribió el Comando Naval de la Guardia Revolucionaria Islámica en X.
Y agregó: “La Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica está ultimando los preparativos operativos para el plan de declaración de las autoridades iraníes sobre el nuevo orden en el Golfo Pérsico”, añade.
Los precios del petróleo abren al alza y superan los US$110
Los precios del petróleo superaron el lunes la barrera simbólica de 110 dólares el barril, impulsados por el conflicto en Oriente Medio donde el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con destruir infraestructuras civiles de Irán.
El barril de West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, subía 0,35% a 111,93 dólares.
El Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial, aumentaba 1,57% a 110,74 dólares el barril.
Líbano confirma tres muertes tras ataque israelí a Beirut
El minsiterio de Salud de libanés informó que murieron al menos tres personas por un ataque israelí que cayó sobre un edificio de departamentos ubicado en una localidad al este de Beirut.
“Un ataque aéreo israelí en las colinas de Ain Saadeh mató a tres civiles, entre ellos dos mujeres, e hirió a otros tres”, declaró el ministerio en un comunicado.
El petróleo subió tras las amenazas de Trump
Los precios del crudo aumentaron este domingo después de que el presidente estadounidense amenazara con atacar las instalaciones energéticas iraníes si Teherán no reabre el estrecho de Ormuz.
El crudo Brent, la referencia mundial, subió un 0,7% hasta los 110 dólares. El crudo estadounidense subió un 1,3% hasta los 113 dólares.
“El martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno, en Irán. ¡No habrá nada igual! ¡Abran el maldito estrecho, malditos locos, o vivirán en el infierno! ¡Ya verán!”, publicó Trump en Truth Social este domingo por la mañana.
Horas después, Trump tras anticipar una “buena posibilidad” de alcanzar un acuerdo con el país persa, amplió la fecha del ultimátum hasta el 6 de abril.
Israel bombardeó Líbano en Domingo de Pascua: hay al menos 11 muertos
Al menos 11 personas murieron este domingo en una serie de ataques aéreos israelíes sobre distintos puntos del Líbano, en una de las jornadas más sangrientas y violentas desde el inicio de la guerra entre Israel y Hezbollah.
El episodio más grave ocurrió en Kfarhata, una aldea del sur del país, donde un bombardeo israelí dejó siete muertos, entre ellos un niño de apenas 4 años, según informó el Ministerio de Salud libanés.
El ataque se produjo pocas horas después de que el Ejército israelí emitiera una orden de evacuación e instara a los habitantes a abandonar el lugar.
Pese a la advertencia, varias familias permanecieron en la zona. Poco después del amanecer, los misiles impactaron sobre la localidad y provocaron una fuerte destrucción.
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