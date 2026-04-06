Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, lunes 6 de lunes

El conflicto en Medio Oriente sumó nuevos episodios de violencia con ataques en Irán y el Líbano. A la vez, se registró presencia de misiles en el cielo de Jerusalén y bombardeos contra Israel que dañaron infraestructura en la ciudad de Haifa.

Según informó Al Jazeera, al menos cinco personas murieron tras un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra un edificio residencial en la ciudad iraní de Qom. El vicegobernador local, Morteza Heydari, indicó que continúan las tareas de rescate mientras los equipos trabajan para remover los escombros en la zona afectada.

Personal israelí de búsqueda y rescate trabaja en el lugar de un edificio residencial destruido por un ataque iraní en la ciudad norteña de Haifa ILIA YEFIMOVICH - AFP