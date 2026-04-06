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Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, lunes 6 de lunes

Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes del conflicto y las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump

Estelas de cohetes en el cielo sobre la ciudad costera israelí de Netanya, en medio de una nueva oleada de ataques con misiles iraníes
Estelas de cohetes en el cielo sobre la ciudad costera israelí de Netanya, en medio de una nueva oleada de ataques con misiles iraníes JACK GUEZ - AFP

Sigue el fuego cruzado en Medio Oriente: se registran ataques en Irán, Líbano y misiles sobre Jerusalén

El conflicto en Medio Oriente sumó nuevos episodios de violencia con ataques en Irán y el Líbano. A la vez, se registró presencia de misiles en el cielo de Jerusalén y bombardeos contra Israel que dañaron infraestructura en la ciudad de Haifa.

Según informó Al Jazeera, al menos cinco personas murieron tras un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra un edificio residencial en la ciudad iraní de Qom. El vicegobernador local, Morteza Heydari, indicó que continúan las tareas de rescate mientras los equipos trabajan para remover los escombros en la zona afectada.

Personal israelí de búsqueda y rescate trabaja en el lugar de un edificio residencial destruido por un ataque iraní en la ciudad norteña de Haifa
Personal israelí de búsqueda y rescate trabaja en el lugar de un edificio residencial destruido por un ataque iraní en la ciudad norteña de HaifaILIA YEFIMOVICH - AFP

Irán ejecutó a un hombre acusado de tener vínculos con EE.UU. e Israel

Irán ejecutó el lunes a un hombre condenado por actuar a cuenta de Israel y Estados Unidos durante la ola de protestas antigubernamentales de enero. “Ali Fahim, uno de los elementos enemigos de los motines terroristas [de enero] (...) fue ahorcado luego de que la Corte Suprema revisara su caso y confirmara el veredicto”, indicó el sitio web Mizan Online, del poder judicial iraní.

Se trata del más reciente ahorcamiento relacionado con las protestas que estallaron en diciembre en Irán contra el alto costo de la vida, que acabaron derivando en una ola de manifestaciones a nivel nacional contra el gobierno y que tuvieron su auge el 8 y 9 de enero.

Israel: rescatistas trabajan en Haifa, donde un misil iraní destruyó las residencias de una comunidad civil

Las Fuerzas de Defensa de Israel compartieron en su cuenta oficial de X un video de la zona en donde un misil iraní destruyó una serie de residencias de una comunidad civil en la ciudad norteña de Haifa. Un grupo de rescatistas y paramédicos se acercó a lugar para ayudar a los damnificados.

Guardia Revolucionaria: "El estrecho de Ormuz jamás volverá a su estado anterior"

Luego de que Trump amenazara con bombardear las centrales eléctricas de Irán si Teherán no abría el estrecho de Ormuz, la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica afirmó que se está preparando para un “nuevo orden en el Golfo Pérsico” y que el la ruta marítima crucial “nunca volverá a su estado anterior”.

“El estrecho de Ormuz nunca volverá a su estado anterior, especialmente para Estados Unidos e Israel”, escribió el Comando Naval de la Guardia Revolucionaria Islámica en X.

Los precios del petróleo abren al alza y superan los US$110

Los precios del petróleo superaron el lunes la barrera simbólica de 110 dólares el barril, impulsados por el conflicto en Oriente Medio donde el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con destruir infraestructuras civiles de Irán.

El barril de West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, subía 0,35% a 111,93 dólares.

Líbano confirma tres muertes tras ataque israelí a Beirut

El minsiterio de Salud de libanés informó que murieron al menos tres personas por un ataque israelí que cayó sobre un edificio de departamentos ubicado en una localidad al este de Beirut.

“Un ataque aéreo israelí en las colinas de Ain Saadeh mató a tres civiles, entre ellos dos mujeres, e hirió a otros tres”, declaró el ministerio en un comunicado.

El petróleo subió tras las amenazas de Trump

Los precios del crudo aumentaron este domingo después de que el presidente estadounidense amenazara con atacar las instalaciones energéticas iraníes si Teherán no reabre el estrecho de Ormuz.

El crudo Brent, la referencia mundial, subió un 0,7% hasta los 110 dólares. El crudo estadounidense subió un 1,3% hasta los 113 dólares.

Israel bombardeó Líbano en Domingo de Pascua: hay al menos 11 muertos

Al menos 11 personas murieron este domingo en una serie de ataques aéreos israelíes sobre distintos puntos del Líbano, en una de las jornadas más sangrientas y violentas desde el inicio de la guerra entre Israel y Hezbollah.

El episodio más grave ocurrió en Kfarhata, una aldea del sur del país, donde un bombardeo israelí dejó siete muertos, entre ellos un niño de apenas 4 años, según informó el Ministerio de Salud libanés.

Los equipos de emergencia se reúnen en el lugar de un ataque israelí que tuvo como blanco un departamento en la localidad de Ain Saade, al este de Beirut, el 5 de abril de 2026
Los equipos de emergencia se reúnen en el lugar de un ataque israelí que tuvo como blanco un departamento en la localidad de Ain Saade, al este de Beirut, el 5 de abril de 2026IBRAHIM AMRO - AFP
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