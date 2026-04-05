La cuerda que cuelga en los buses de EE.UU.: para qué sirve y cómo usarla si es tu primer viaje

Los autobuses urbanos de Estados Unidos no se detienen en cada esquina marcada si no hay nadie esperando ni nadie a bordo que lo solicite. Para avisar al conductor que el pasajero quiere bajar en la próxima parada, el sistema estándar en la mayoría de las ciudades del país consiste en tirar una cuerda, presionar una cinta amarilla o pulsar un botón ubicados a lo largo del interior del vehículo. Ese gesto activa una señal que el conductor puede ver y escuchar: se enciende un cartel luminoso con la leyenda “Stop Requested” y suena un timbre de confirmación. Sin esa acción, el bus puede continuar sin detenerse.

Cómo funciona el sistema de aviso de parada en los buses de EE.UU.

El método más extendido es la cuerda que recorre longitudinalmente el interior del bus, conectada a un receptor fijo en la pared lateral del vehículo.

Jalar la cuerda activa una campanilla, enciende una luz roja en el tablero del conductor e indica que debe detenerse MTA

En sistemas de tránsito más modernos o en ciudades grandes, el mecanismo equivalente son cintas táctiles dispuestas entre ventanillas o botones rojos instalados en los pasamanos.

Jalar la cuerda activa una campanilla, enciende una luz roja en el tablero del conductor e indica que debe detenerse en la próxima parada programada.

El momento correcto para usarla es cuando la parada siguiente es la que el pasajero necesita: se jala la cuerda amarilla o se presiona el botón rojo de “STOP”, el cartel se ilumina y suena el aviso.

Si el letrero ya dice “Stop Requested”, no es necesario accionar el mecanismo nuevamente. Una segunda señal es innecesaria: el conductor ya sabe que alguien quiere bajar.

Por qué el bus no para en todas las esquinas

Los sistemas de transporte público operan la mayoría de sus paradas como “stop a demanda”: el vehículo no se detiene a menos que haya un pasajero esperando en la calle o alguien a bordo active la señal correspondiente.

La lógica es funcional: las paradas con baja demanda se incorporan a la ruta sin introducir demoras innecesarias.

En sistemas de tránsito más modernos o en ciudades grandes, el mecanismo equivalente son cintas táctiles dispuestas entre ventanillas o botones rojos instalados en los pasamanos MTA

Sin embargo, para quienes provienen de países donde el bus detiene en cada esquina marcada o donde basta con pararse o hablarle al conductor, el sistema puede resultar desconcertante en los primeros viajes.

Qué variantes existen según cada ciudad de EE.UU.

El mecanismo varía según el sistema de tránsito. En TriMet, el operador de Portland, Oregon, la instrucción oficial es jalar la cuerda amarilla o presionar la tira plástica junto a la ventanilla.

En Los Ángeles, cuando alguien activa el sistema, el bus emite un anuncio de voz que dice “Stop has been requested” y una señal indica al conductor que debe detenerse.

En el condado de King, Washington, que incluye Seattle, el procedimiento oficial publicado por Metro indica: observar la parada anunciada, tirar de la cuerda o presionar el botón rojo y luego salir por la puerta trasera.

Según un análisis que citó datos de The New York Times, el sistema de cuerda tiene un costo de instalación de 293 dólares por vehículo, frente a los 1056 dólares del sistema de cintas táctiles, lo que explica su presencia extendida en flotas más antiguas.

Si el letrero ya dice “Stop Requested”, no es necesario accionar el mecanismo nuevamente; una segunda señal es innecesaria: el conductor ya sabe que alguien quiere bajar Michael M. Santiago - Getty Images North America

Los migrantes recién llegados representan un segmento importante de los usuarios de transporte público en Estados Unidos.

Según datos del Migration Policy Institute, si bien los inmigrantes representaban cerca del 14 por ciento de la población total en 2019, constituían el 32 por ciento de los usuarios de transporte público que se desplazan al trabajo.

Quienes tengan dudas sobre la ruta o la parada pueden preguntar al conductor al subir. La mayoría de los sistemas de tránsito urbano cuentan con aplicaciones móviles o líneas de atención al usuario, y muchos ofrecen asistencia en español.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.