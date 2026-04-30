Producida por el vocalista de Kiss, el thriller "Aguas mortales" aterriza en los cines

Para quienes tienen miedo a volar, el thriller "Aguas mortales", producido por el vocalista de Kiss, Gene Simmons, revela una nueva pesadilla: sobrevivir a un aterrizaje de emergencia, apenas para caer en medio de feroces tiburones.

Protagonizada por el oscarizado Sir Ben Kingsley ("Gandhi") y Aaron Eckhart ("Batman: El caballero de la noche"), la cinta llega a los cines estadounidenses este jueves con una mezcla de acción y terror.

Dos géneros que conoce muy bien su director Renny Harlin, responsable de éxitos como "Duro de matar 2", "Riesgo total" y "Pesadilla en la calle del infierno 4".

Pero para el realizador finlandés, "Aguas mortales" en realidad es un drama humano.

"Si quitas el accidente aéreo y los tiburones (...) es acerca de esta gente puesta en una situación extraordinaria, y viendo de qué están hechos", dijo a la AFP en Los Ángeles.

El thriller de supervivencia representa una nueva inmersión acuática para el director de 67 años, quien también estuvo a cargo de "Alerta en lo profundo" (1999), protagonizada por Samuel L. Jackson.

En esta ocasión, sus personajes nadarán un mar de pesadillas cuando el avión que los debía llevar de Los Ángeles a Shanghai aterriza de emergencia en medio del océano, dejándolos a merced de hambrientos tiburones mako.

Harlin, quien dirigió a gigantes de la pantalla como Bruce Willis y Sylvester Stallone en escenas explosivas y vertiginosas, sostuvo que volar, por más cotidiano que sea, sigue resultando "antinatural" y terrorífico para muchos.

"Cuando colocas a los personajes en una situación que, para comenzar, se siente peligrosa, y luego los llevas a algo extremo, como es un accidente aéreo que termina en el agua, rodeados por tiburones (...) de algún modo la audiencia se pone en esa situación y se imagina qué haría", dijo.

La participación del director atrajo a Gene Simmons, el legendario bajista y vocalista de Kiss, a producir la cinta.

El proyecto es parte de la apuesta en la pantalla grande del "demonio" de la banda que cautivó multitudinarias audiencias con maquillaje, pirotecnia y rock.

Simmons dijo sentirse constantemente atraído al proceso creativo que hace posible la magia del cine.

La película, además, le trajo recuerdos al músico, un viajero frecuente que recorrió el mundo cantando "Rock and Roll All Nite".

No por las turbulencias o los tiburones sino por una anécdota indiscreta.

En un vuelo a Tokyo a medianoche, el músico contó que fue al baño, y poco después, una azafata que no estaba trabajando "accidentalmente" entró al cubículo, "y decidió que había espacio para dos", bromeó.

"Pero olvidé cerrar la puerta", dijo.