Programa y participantes del Juego de las Estrellas de la NBA

A continuación el programa y los participantes de la edición 75 del Juego de las Estrellas de la NBA, que se celebra este fin de semana en la cancha de Los Angeles Clippers en Inglewood (California):

-- All Star Game

Por primera vez, las estrellas se dividirán en tres combinados, dos de ellos con jugadores estadounidenses y otro con internacionales, que se enfrentarán en cuatro partidos de 12 minutos cada uno.

- Equipo Barras: LeBron James (Lakers), Kevin Durant (Rockets), Jalen Brunson (Knicks), Jaylen Brown (Celtics), Donovan Mitchell (Cavaliers), Kawhi Leonard (Clippers), De'Aaron Fox (Spurs), Brandon Ingram (Raptors)

Entrenador: Mitch Johnson (Spurs)

- Equipo Estrellas: Scottie Barnes (Raptors), Devin Booker (Suns), Cade Cunningham (Pistons), Jalen Duren (Pistons), Anthony Edwards (Timberwolves), Chet Holmgren (Thunder), Jalen Johnson (Hawks), Tyrese Maxey (Sixers).

Entrenador: J.B. Bickerstaff (Pistons)

- Equipo Mundo: Jamal Murray (Nuggets), Luka Doncic (Lakers), Deni Avdija (Trail Blazers), Victor Wembanyama (Spurs), Nikola Jokic (Nuggets), Pascal Siakam (Pacers), Norman Powell (Heat), Karl-Anthony Towns (Knicks), Alperen Sengün (Rockets)

Entrenador: Darko Rajakovic (Raptors)

-- Concursos

- Triples: Damian Lillard (Trail Blazers), Devin Booker (Suns), Kon Knueppel (Hornets), Tyrese Maxey (76ers), Donovan Mitchell (Cavaliers), Jamal Murray (Nuggets), Bobby Portis Jr. (Bucks), Norman Powell (Heat).

- Volcadas: Jaxson Hayes (Lakers), Carter Bryant (Spurs), Jase Richardson (Magic), Keshad Johnson (Heat)

- Tiro por equipos:

Equipo Knicks: Jalen Brunson (Knicks), Karl-Anthony Towns (Knicks), Allan Houston (retirado)

Equipo All-Star: Barnes (Raptors), Chet Holmgren (Thunder), Richard Hamilton (retirado)

Equipo Harper: Ron Harper Jr. (Celtics), Dylan Harper (Spurs), Ron Harper Sr. (retirado)

Equipo Cameron: Jalen Johnson (Hawks), Kon Knueppel (Hornets), Corey Maggette (retirado)

-- Horarios:

Sábado (a partir de las 14H00 locales - 22H00 GMT)

Concurso de triples

Concurso de volcadas

Concurso de tiro por equipos

Domingo (a partir de las 14H00 locales - 22H00 GMT)

Juego de las Estrellas