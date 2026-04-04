Los Ángeles vs. Nueva York: cuál es el salario necesario para vivir cómodamente en abril 2026
El cálculo se basa en la regla 50/30/20, que distribuye el ingreso entre necesidades, consumo personal y ahorro
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Un estudio identifica cuánto dinero anual se necesita para vivir cómodamente en las principales ciudades de Estados Unidos y evidencia marcadas diferencias entre las distintas regiones. Entre Nueva York y Los Ángeles la brecha supera los US$38.600 anuales para una persona sola.
¿Qué salario se necesita para vivir cómodamente en Nueva York?
Nueva York ocupa el primer lugar del ranking entre las principales ciudades del país norteamericano más costosas para alcanzar un nivel de vida confortable.
El estudio elaborado por Smart Asset estima que:
- Un adulto soltero necesita US$158.954 anuales para sostener un nivel de vida considerado confortable.
- Una familia trabajadora de cuatro integrantes requiere de $337.875.
Sin embargo, el ingreso familiar medio en la ciudad es de US$81.228.
El informe vincula estos valores con el costo de necesidades básicas como vivienda, alimentos, transporte e impuestos, además de gastos personales y ahorro.
Los Ángeles: el nivel de ingresos necesario y comparación directa
Los Ángeles aparece en el puesto 16 del ranking. Según el estudio:
- Un adulto soltero necesita US$120.307 al año para vivir cómodamente.
- En una familia de cuatro personas, el ingreso requerido alcanza los US$281.466.
El ingreso familiar medio en la ciudad se ubica en US$82.263.
El modelo 50/30/20 que define el salario confortable
El análisis define el salario confortable a partir de la regla 50/30/20, que establece cómo debe distribuirse el ingreso para sostener un equilibrio financiero. Bajo este criterio:
- El 50% del ingreso neto se destina a necesidades básicas como vivienda, alimentos, transporte e impuestos
- El 30%, a gastos personales
- El 20%, al ahorro o al pago de deudas.
A partir de ese esquema, SmartAsset toma como punto de partida el costo de vida local calculado por el MIT Living Wage Calculator, actualizado al 15 de febrero de 2026. Ese valor representa el ingreso mínimo necesario para cubrir necesidades esenciales.
Luego, el estudio proyecta el ingreso total requerido para que ese gasto básico represente solo el 50% del presupuesto. De esta forma, se calcula cuánto debe ganar una persona o familia para poder asignar el resto del ingreso a consumo discrecional y ahorro, según la proporción 30/20.
El resultado es un salario anual que no solo cubre los gastos indispensables, sino que también permite sostener gastos personales y construir un margen de ahorro.
¿Cuál es el ranking completo de ciudades con mayor salario necesario para vivir cómodamente?
El informe de SmartAsset detalla las siguientes 20 ciudades:
- Nueva York, Nueva York
- San José, California: se necesitan US$158.080 para un adulto; una familia debe alcanzar US$402.771; la mediana de ingresos es de US$148.226.
- Irvine, California: el umbral para un individuo es de US$151.965; para un hogar de cuatro, US$327.226; el promedio familiar alcanza US$145.731.
- Anaheim, California: un adulto requiere US$151.965; una familia necesita US$327.226; el ingreso medio es de US$101.145.
- Santa Ana, California: el ingreso estimado es de US$151.965 para una persona; US$327.226, para un hogar; la mediana alcanza US$95.118.
- Boston, Massachusetts: una persona debe contar con US$139.776; una familia, con US$368.742; el ingreso medio es de US$97.791.
- San Diego, California: el ingreso necesario es de US$136.781 para un adulto; US$312.915, para una familia; la mediana es de US$111.032.
- Chula Vista, California: se estiman US$136.781 para una persona; US$312.915, para un hogar; el ingreso medio llega a US$105.101.
- San Francisco, California: un adulto necesita US$134.950; una familia, US$407.597; el ingreso promedio es de US$139.801.
- Fremont, California: el ingreso requerido es de US$134.410 para una persona; US$371.488, para una familia; la mediana alcanza US$175.816.
- Oakland, California: se necesitan US$134.410 para un adulto; US$371.488, para un hogar; el ingreso medio es de US$102.235.
- Honolulu, Hawái: una persona requiere US$128.253; una familia, US$321.069; el ingreso promedio es de US$86.169.
- Seattle, Washington: el ingreso estimado es de US$127.296 para un adulto; US$334.131, para un hogar; la mediana es de US$118.745.
- Jersey City, Nueva Jersey: un adulto debe contar con US$127.005; una familia, con US$297.606; el ingreso medio es de US$100.751.
- Arlington, Virginia: el ingreso necesario es de US$125.882 para una persona; US$368.326, para un hogar; la mediana alcanza US$133.582.
- Santa Clarita, California: una persona requiere US$120.307; una familia, US$281.466; el ingreso promedio es de US$123.011.
- Long Beach, California: se estiman US$120.307 para un adulto; US$281.466, para un hogar; el ingreso medio es de US$91.318.
- Los Ángeles, California
- Riverside, California: el ingreso requerido es de US$119.974 para una persona; US$270.566, para un hogar; el promedio es de US$90.004.
- Sacramento, California: una persona debe percibir US$117.021; una familia, US$279.802; el ingreso medio alcanza US$91.387.
En el ranking se registran varios empates en las posiciones:
- Irvine, Anaheim y Santa Ana comparten el tercer lugar con los mismos valores estimados.
- San Diego y Chula Vista se ubican en el séptimo puesto; Fremont y Oakland coinciden en la décima posición.
- Santa Clarita, Long Beach y Los Ángeles comparten el lugar 16, con idénticos ingresos requeridos.
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