Los Ángeles vs. Nueva York: cuál es el salario necesario para vivir cómodamente en abril 2026

Un estudio identifica cuánto dinero anual se necesita para vivir cómodamente en las principales ciudades de Estados Unidos y evidencia marcadas diferencias entre las distintas regiones. Entre Nueva York y Los Ángeles la brecha supera los US$38.600 anuales para una persona sola.

¿Qué salario se necesita para vivir cómodamente en Nueva York?

Nueva York ocupa el primer lugar del ranking entre las principales ciudades del país norteamericano más costosas para alcanzar un nivel de vida confortable.

La brecha entre ciudades puede superar los US$38.600 anuales para una persona sola Freepick

El estudio elaborado por Smart Asset estima que:

Un adulto soltero necesita US$158.954 anuales para sostener un nivel de vida considerado confortable.

para sostener un nivel de vida considerado confortable. Una familia trabajadora de cuatro integrantes requiere de $337.875.

Sin embargo, el ingreso familiar medio en la ciudad es de US$81.228.

El informe vincula estos valores con el costo de necesidades básicas como vivienda, alimentos, transporte e impuestos, además de gastos personales y ahorro.

Los Ángeles: el nivel de ingresos necesario y comparación directa

Los Ángeles aparece en el puesto 16 del ranking. Según el estudio:

Un adulto soltero necesita US$120.307 al año para vivir cómodamente.

al año para vivir cómodamente. En una familia de cuatro personas, el ingreso requerido alcanza los US$281.466.

El ingreso familiar medio en la ciudad se ubica en US$82.263.

El modelo 50/30/20 que define el salario confortable

El análisis define el salario confortable a partir de la regla 50/30/20, que establece cómo debe distribuirse el ingreso para sostener un equilibrio financiero. Bajo este criterio:

El 50% del ingreso neto se destina a necesidades básicas como vivienda, alimentos, transporte e impuestos

El 30%, a gastos personales

El 20%, al ahorro o al pago de deudas.

A partir de ese esquema, SmartAsset toma como punto de partida el costo de vida local calculado por el MIT Living Wage Calculator, actualizado al 15 de febrero de 2026. Ese valor representa el ingreso mínimo necesario para cubrir necesidades esenciales.

El modelo 50/30/20 define qué se considera un ingreso “confortable” Freepick

Luego, el estudio proyecta el ingreso total requerido para que ese gasto básico represente solo el 50% del presupuesto. De esta forma, se calcula cuánto debe ganar una persona o familia para poder asignar el resto del ingreso a consumo discrecional y ahorro, según la proporción 30/20.

El resultado es un salario anual que no solo cubre los gastos indispensables, sino que también permite sostener gastos personales y construir un margen de ahorro.

¿Cuál es el ranking completo de ciudades con mayor salario necesario para vivir cómodamente?

El informe de SmartAsset detalla las siguientes 20 ciudades:

Nueva York, Nueva York

San José, California: se necesitan US$158.080 para un adulto; una familia debe alcanzar US$402.771; la mediana de ingresos es de US$148.226.

se necesitan US$158.080 para un adulto; una familia debe alcanzar US$402.771; la mediana de ingresos es de US$148.226. Irvine, California: el umbral para un individuo es de US$151.965; para un hogar de cuatro, US$327.226; el promedio familiar alcanza US$145.731.

el umbral para un individuo es de US$151.965; para un hogar de cuatro, US$327.226; el promedio familiar alcanza US$145.731. Anaheim, California: un adulto requiere US$151.965; una familia necesita US$327.226; el ingreso medio es de US$101.145.

un adulto requiere US$151.965; una familia necesita US$327.226; el ingreso medio es de US$101.145. Santa Ana, California: el ingreso estimado es de US$151.965 para una persona; US$327.226, para un hogar; la mediana alcanza US$95.118.

Nueva York lidera el ranking con los ingresos más altos requeridos del país Freepick

Boston, Massachusetts: una persona debe contar con US$139.776; una familia, con US$368.742; el ingreso medio es de US$97.791.

una persona debe contar con US$139.776; una familia, con US$368.742; el ingreso medio es de US$97.791. San Diego, California: el ingreso necesario es de US$136.781 para un adulto; US$312.915, para una familia; la mediana es de US$111.032.

el ingreso necesario es de US$136.781 para un adulto; US$312.915, para una familia; la mediana es de US$111.032. Chula Vista, California: se estiman US$136.781 para una persona; US$312.915, para un hogar; el ingreso medio llega a US$105.101.

se estiman US$136.781 para una persona; US$312.915, para un hogar; el ingreso medio llega a US$105.101. San Francisco, California: un adulto necesita US$134.950; una familia, US$407.597; el ingreso promedio es de US$139.801.

un adulto necesita US$134.950; una familia, US$407.597; el ingreso promedio es de US$139.801. Fremont, California: el ingreso requerido es de US$134.410 para una persona; US$371.488, para una familia; la mediana alcanza US$175.816.

el ingreso requerido es de US$134.410 para una persona; US$371.488, para una familia; la mediana alcanza US$175.816. Oakland, California: se necesitan US$134.410 para un adulto; US$371.488, para un hogar; el ingreso medio es de US$102.235.

se necesitan US$134.410 para un adulto; US$371.488, para un hogar; el ingreso medio es de US$102.235. Honolulu, Hawái: una persona requiere US$128.253; una familia, US$321.069; el ingreso promedio es de US$86.169.

una persona requiere US$128.253; una familia, US$321.069; el ingreso promedio es de US$86.169. Seattle, Washington: el ingreso estimado es de US$127.296 para un adulto; US$334.131, para un hogar; la mediana es de US$118.745.

el ingreso estimado es de US$127.296 para un adulto; US$334.131, para un hogar; la mediana es de US$118.745. Jersey City, Nueva Jersey: un adulto debe contar con US$127.005; una familia, con US$297.606; el ingreso medio es de US$100.751.

un adulto debe contar con US$127.005; una familia, con US$297.606; el ingreso medio es de US$100.751. Arlington, Virginia: el ingreso necesario es de US$125.882 para una persona; US$368.326, para un hogar; la mediana alcanza US$133.582.

el ingreso necesario es de US$125.882 para una persona; US$368.326, para un hogar; la mediana alcanza US$133.582. Santa Clarita, California: una persona requiere US$120.307; una familia, US$281.466; el ingreso promedio es de US$123.011.

una persona requiere US$120.307; una familia, US$281.466; el ingreso promedio es de US$123.011. Long Beach, California: se estiman US$120.307 para un adulto; US$281.466, para un hogar; el ingreso medio es de US$91.318.

se estiman US$120.307 para un adulto; US$281.466, para un hogar; el ingreso medio es de US$91.318. Los Ángeles, California

Riverside, California: el ingreso requerido es de US$119.974 para una persona; US$270.566, para un hogar; el promedio es de US$90.004.

el ingreso requerido es de US$119.974 para una persona; US$270.566, para un hogar; el promedio es de US$90.004. Sacramento, California: una persona debe percibir US$117.021; una familia, US$279.802; el ingreso medio alcanza US$91.387.

En el ranking se registran varios empates en las posiciones: