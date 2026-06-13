Pulisic descarta una lesión grave tras ser sustituido ante Paraguay

La estrella estadounidense Christian Pulisic restó importancia a las preocupaciones por la lesión que motivó su sustitución al descanso en la victoria 4 a 1 de los coanfitriones del Mundial 2026 ante Paraguay este viernes y aseguró que se trató únicamente de una medida de precaución

El delantero del AC Milan es la gran figura de la selección estadounidense y carga con buena parte de las expectativas de un país que aspira a firmar una destacada actuación en la Copa del Mundo

"Solo recibí un pequeño golpe en la primera parte, así que espero de verdad que no sea nada. Hoy estamos tomando algunas precauciones. Pero espero estar bien en los próximos días", dijo el atacante, de 27 años

Pulisic fue una amenaza constante en una primera parte dominante, en la que dio una asistencia y participó en la jugada que derivó en el autogol del paraguayo Damián Bobadilla tras una pared con Weston McKennie

Sin embargo, fue sustituido al descanso y posteriormente explicó que había sufrido un golpe en la parte posterior de la pierna

"Más o menos en la zona de la pantorrilla izquierda. Pero ya he tenido cosas similares antes. Me mantengo positivo. No creo que sea nada grave", apuntó

El seleccionador del Team Usa, el argentino Mauricio Pochettino, coincidió al señalar que el atacante fue reemplazado porque no querían "correr ningún riesgo"

Estados Unidos espera que Pulisic tenga razón de cara a sus próximos compromisos frente a Australia y Turquía, tras un estreno convincente en el torneo

"Un comienzo increíble, pero aún nos queda mucho por hacer", afirmó