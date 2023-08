escuchar

“Se vio muy raro”, así definió un usuario de TikTok lo que vio en la grabación de la cámara que instaló en su valija. Decidió hacer un experimento, dado que siempre tuvo la curiosidad de saber qué es lo que pasa con el equipaje dentro de un aeropuerto y le colocó un dispositivo a sus pertenencias. Al finalizar su vuelo, observó el material obtenido y se dio cuenta de que su trampa había fallado.

El usuario @omahi.tiktok fue quien publicó dos clips para mostrar el proceso de su hazaña. “Esto va a estar interesante... decidí transformar una de mis valijas viejas”, señaló en su primer posteo. Comenzó haciéndole un orificio en la parte superior, con la finalidad de abrir un espacio para el lente de la cámara y así grabar todo con facilidad. Luego, pegó el aparato electrónico por dentro, con cinta resistente.

Un tiktoker puso una cámara oculta en su valija y esto fue lo que encontró

Para hacer más creíble la escena, rellenó la valija con ropa, pese a que se trataba de un vuelo ficticio y al que solo había comprado para llevar a cabo su plan. Después, se dirigió a la central de aviones, con la esperanza de que no lo atraparan y dejaran que su equipaje pasara con normalidad. “Estaba muy nervioso, pensaba que la iban a descubrir. Traté de comportarme lo más normal posible”, afirmó.

Al final, la valija pasó por la banda transportadora y recorrió el trayecto esperado, aunque la cámara no lo filmó todo. Cuando el objeto volvió nuevamente a las manos del tiktoker, este vio la grabación y se percató de que en el momento en que el equipaje llegó al área de rayos x, el personal descubrió que había una cámara dentro. Enseguida enviaron a un trabajador a verificarla, quien finalmente la deshabilitó: “Tenía mucha curiosidad de lo que sucedería. Lo primero que hice fue revisar si todavía tenía la cámara y para mi sorpresa seguía ahí”.

Un hombre le puso una cámara a su valija en el aeropuerto y descubrió algo

Lamentablemente, su objetivo no se cumplió porque lo descubrieron. “Me grabó a mí entregando la valija (la cámara), se observa claramente cómo la persona de la aerolínea ve la cámara, pero no dice nada. Recorrió todo el aeropuerto por diez minutos y cuando pasó por los rayos x se vio muy raro. Me di cuenta de que mandaron a una persona a comprobar en específico la mía. Se ve cómo viene una persona y la apaga”, detalló.

Otros intentaron lo mismo

El usuario @thomasmiller719 implementó el mismo plan hace algunos meses. En las imágenes que obtuvo no hubo nada fuera de lo normal, pero, aun así, llamó la atención de los usuarios porque vieron un escenario que la mayoría desconoce. Desde que el tiktoker dejó su equipaje, este comenzó su recorrido a través de varias bandas instaladas en un sistema interno del aeropuerto.

En el video se observa que hay diferentes vehículos transportadores, a donde los trabajadores suben las valijas que les toca llevarse. En ese proceso, alguien toma la que tiene la cámara, la sube al vehículo y se la lleva. Los usuarios que reprodujeron el clip se mostraron sorprendidos porque sus expectativas eran altas. “¿Cómo que no es un laberinto colosal de cintas transportadoras?”; “Arruinaste mi imaginación... Todo el tiempo pensé que eran pequeños duendes organizándolo”, escribieron.

Un viajero le puso cámara a su valija para ver qué pasaba con ella en el aeropuerto

