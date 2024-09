Qué dicen los medios de EE.UU. sobre quién gana el debate vicepresidencial entre J.D. Vance y Tim Walz

Este martes 1° de octubre se realiza el primer debate entre los candidatos a la vicepresidencia de Estados Unidos: J. D. Vance, del Partido Republicano, y Tim Walz, del Partido Demócrata. El encuentro, que está organizado por CBS News y se lleva a cabo en la ciudad de Nueva York, puede ser la última oportunidad de los demócratas y republicanos para presentar sus propuestas antes de las elecciones del martes 5 de noviembre de 2024.

De acuerdo con algunos medios, el debate vicepresidencial de este martes tendría el mismo peso que el del pasado 10 de septiembre, entre Donald Trump y Kamala Harris. La estratega demócrata, Rebecca Pearcey, comentó a CNN que Walz y Vance se presentan ante el público para “actuar como acto de cierre para sus candidatos y sus partidos, ya que no hay más debates presidenciales programados”.

El demócrata Tim Walz se enfrenta al republicano JD Vance el próximo 1° de octubre

J.D. Vance vs. Tim Walz: quién gana el debate vicepresidencial

De cara al debate, una nueva encuesta de AP-NORC señala que Walz es más querido que Vance, “lo que le da al republicano quizás un desafío más difícil”, precisa The Associated Press. El sondeo reveló que solo una cuarta parte de los votantes registrados tiene una opinión algo o muy favorable del senador de Ohio. Mientras que aproximadamente cuatro de cada 10 votantes tienen una opinión positiva del gobernador de Minnesota.

Según una encuesta reciente del Pew Research Center realizada a 9720 adultos, Walz es visto de manera más positiva que Vance, pero muchos no están familiarizados con ninguno de los candidatos. El 34% de los estadounidenses tiene una opinión favorable del compañero de fórmula de Trump, y el 39% ve al gobernador con buenos ojos, mientras que el 33% lo ve de forma desfavorable y el 28% nunca ha oído hablar de él.

Tim Walz es visto de forma más favorable que su rival por la vicepresidencia de EE.UU. (AP Photo/Carolyn Kaster, File) Carolyn Kaster - AP

Ambos hombres han resaltado sus credenciales de habitantes de pueblos pequeños de la clase media estadounidense, y con respecto a su forma de presentarse en un debate comparten algunas similitudes, según CNN. En un análisis de encuentros pasados, el medio determinó que “ambos suelen evitar los ataques personales y prefieren una retórica más elevada en lugar de profundizar en hechos específicos para establecer la credibilidad de sus políticas”.

Sin embargo, algo que podría favorecer a Walz son sus vivencias previas en este ámbito. El medio anteriormente citado señaló que “la experiencia de Vance en debates se limita a dos de elecciones generales contra el exrepresentante demócrata Tim Ryan y una serie de foros y debates en las primarias”. Por su parte, el compañero de fórmula de Harris “incluye enfrentamientos en el escenario en múltiples carreras para el Congreso y la gobernación”.

Cómo se preparan para enfrentar el debate

El republicano se ha preparado para el debate durante más de un mes, dijo a CBS News una fuente cercana al candidato. Entre los principales enfoques de Vance durante la preparación ha estado el estudio del estilo de debate de Walz y su historial político. Además, el senador intentará resaltar lo que él ve como las opiniones izquierdistas del gobernador de Minnesota.

Vance también señaló a los periodistas la semana pasada que su plan es desglosar lo que la administración Trump-Vance haría para mejorar la vida. “Estamos estudiando todo lo que podemos sobre los temas que importan al pueblo estadounidense y lo espero con interés”, indicó.

El candidato republicano señaló a los periodistas la semana pasada que su plan es desglosar lo que la administración Trump-Vance haría para mejorar la vida (Foto AP/Ben Gray) Ben Gray - FR171789 AP

Por su parte, una fuente familiarizada con la organización de Walz precisó que se prepara con un equipo de asesores, comentó a CBS News. También explicó que trabajará para destacar la visión de Harris sobre el camino a seguir para la nación. El propio gobernador expresó a Rachel Maddow de MSNBC: “Me escucharán hablar como lo he hecho sobre las cosas que afectan a los estadounidenses, asegurarme de que tengan la oportunidad de prosperar, asegurarme de que hablemos de ello de manera objetiva”.

¿A qué hora ver el debate vicepresidencial y quién lo moderará?

El debate se llevará a cabo el martes a las 21 hs (hora del este). Dura 90 minutos (la misma extensión que los dos presidenciales anteriores). La presentadora y editora en jefe de CBS Evening News, Norah O’Donnell, y la líder del programa Face the Nation y corresponsal jefa de asuntos exteriores, Margaret Brennan, moderarán el debate. Además, se sabe que el personal de campaña no podrá interactuar con los candidatos durante las pausas y no habrá público.

Es transmitido en vivo por CBS y está disponible en todas las plataformas de CBS News, así como en Paramount+, el servicio de streaming de la cadena. Además, quienes prefieran seguir el evento político en línea se puede acceder a la transmisión en CBS News 24/7.

LA NACION