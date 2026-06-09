¿Qué es la visa H-1B y por qué un tribunal revocó la tarifa ordenada por Trump?

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump aumentó de forma drástica el año pasado la tarifa para las visas de trabajo H-1B a 100.000 dólares, afirmando que evitaría que los trabajadores estadounidenses pierdan sus empleos frente a extranjeros con salarios más bajos.

Pero un juez federal anuló las tarifas el lunes, dándole la razón a 20 estados y dictaminando que el gobierno de Trump excedió su autoridad al elevar el cobro sin la aprobación del Congreso.

Muchas empresas tecnológicas y universidades dependen del programa H-1B para cubrir vacantes de empleos calificados. Pero los críticos sostienen que el programa de visas se ha utilizado para reemplazar a trabajadores tecnológicos estadounidenses. Este es un vistazo al programa de visas, la tarifa de Trump y la decisión del tribunal.

¿Qué son las visas H-1B y quién las utiliza?

Creadas por la Ley de Inmigración de 1990, son un tipo de visa para no inmigrantes, concebido para permitir que empresas estadounidenses traigan a personas con habilidades técnicas difíciles de encontrar en Estados Unidos. Las visas no están pensadas para quienes quieren quedarse de manera permanente. Algunos finalmente lo hacen, pero solo después de pasar a otros estatus migratorios.

Una visa H-1B permite que los empleadores contraten a trabajadores extranjeros que cuentan con habilidades especializadas y una licenciatura o su equivalente. Son válidas por tres años y pueden prorrogarse otros tres. Stephen Brown, de Capital Economics, estimó el año pasado que había alrededor de 700.000 titulares de visas H-1B en Estados Unidos, junto con otros 500.000 dependientes.

Al menos el 60% de las visas H-1B aprobadas desde 2012 han sido para empleos relacionados con computación, según el Pew Research Center. Pero hospitales, bancos, universidades y una amplia gama de empleadores pueden solicitar visas H-1B, y de hecho, lo hacen.

La cantidad de nuevas visas emitidas cada año está limitada a 65.000, más otras 20.000 adicionales para personas con una maestría o un grado superior. Esas visas se asignan mediante una lotería. Algunos empleadores, como universidades y organizaciones sin fines de lucro, están exentos de los límites.

¿Qué hizo Trump y por qué?

La Casa Blanca anunció la tarifa de 100.000 dólares en septiembre pasado. La tarifa de solicitud anteriormente era de 215 dólares para ingresar a la lotería de visas, además de otros cargos de tramitación. El aumento entró en vigor apenas 24 horas después del anuncio.

Los críticos dicen que las visas H-1B perjudican a los trabajadores estadounidenses, al atraer a personas del extranjero que a menudo están dispuestas a trabajar por menos de lo que lo hacen los trabajadores tecnológicos estadounidenses. Empresas de contratación de personal como Tata Consultancy Services suelen proporcionar trabajadores indios a clientes corporativos. Según Pew, casi tres cuartas partes de los solicitantes cuyas visas fueron aprobadas en 2023 provenían de India.

“Para aprovechar los costos laborales artificialmente bajos incentivados por el programa, las empresas cierran sus divisiones de TI, despiden a su personal estadounidense y subcontratan empleos de TI a trabajadores extranjeros con salarios más bajos”, señaló la Casa Blanca en su proclamación del año pasado. En un informe de 2020, el Economic Policy Institute, de tendencia izquierdista, concluyó que el 60% de los puestos H-1B certificados por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos tienen salarios asignados por debajo de la mediana para el puesto.

Los defensores del programa sostienen que los titulares de visas H-1B aumentan la productividad de las empresas y complementan el trabajo de los estadounidenses nacidos en el país.

Muy pocas empresas han estado dispuestas a pagar la tarifa de Trump. Hasta mediados de febrero, el gobierno había recibido solo 85 pagos de la tarifa, por un valor de 8,5 millones de dólares en ingresos, según un escrito judicial del gobierno presentado en marzo. “La tarifa de 100.000 dólares no fue un éxito en términos de generación de ingresos”, señaló Bernhard Mueller, copresidente del área de práctica de inmigración del bufete Ogletree Deakins.

La tarifa incrementada no se aplicaba a extranjeros que ya estaban en Estados Unidos con visas de estudiante y buscaban quedarse para trabajar en el país, y solo ha provocado una pequeña caída en el número de visas H-1B que se emiten; a principios de este año, señaló Capital Economics, se mantenían en el mismo nivel que en la década de 2010, según un informe de esa empresa.

¿Qué ocurrió en el tribunal el lunes?

El juez Leo Sorokin, del Tribunal Federal de Distrito en Boston, dictaminó que la tarifa violaba la Ley de Procedimiento Administrativo, que regula la forma en que las agencias federales elaboran y emiten reglamentos. “El Tribunal concluye que la Política impone un impuesto a las peticiones H-1B sin la delegación requerida por el Congreso”, escribió Sorokin.

Su fallo contradijo una decisión anterior de un tribunal federal —en una impugnación legal separada a la tarifa H-1B presentada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos— que respaldó el cobro y lo mantuvo vigente hasta su expiración, prevista para septiembre.

Grupos religiosos y organizaciones laborales presentaron otra demanda en un tribunal federal en San Francisco, lo que abre la posibilidad de fallos divergentes en tres circuitos de tribunales de apelaciones.

En el caso de Boston, los estados argumentaron que la política obstaculiza su capacidad para contratar a docentes de primaria y secundaria y para dotar de personal a colegios y universidades públicas, lo que frenará la investigación académica y provocará una disminución de trabajadores médicos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.