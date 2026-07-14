"Que la responsabilidad no nos ponga nerviosos", advierte De la Fuente

El seleccionador español Luis de la Fuente se mostró confiado en que su equipo pueda ganar a Francia el martes en la primera semifinal del Mundial, y aseguró que dará un mensaje de tranquilidad a sus jugadores: "Que la responsabilidad no nos ponga nerviosos".

De la Fuente compareció ante la prensa a menos de 24 horas de enfrentarse a Francia (martes, 19.00 GMT) en Arlington, cerca de Dallas, y minutos después de que su homólogo francés Didier Deschamps asegurase que España es favorita.

"Yo no sé qué significa ser o no favorito, no es decisivo. Nos enfrentamos dos grandes equipos, pero no entiendo eso del favoritismo, no me mete más presión que la que tenemos ante el país y nuestra gente".

Sobre su rival, aseguró que Francia "tiene jugadores excepcionales, pero nosotros también y lo que hay que tratar es potenciar las fortalezas de uno y minimizar las debilidades; ganar duelos, con ayudas y ser protagonistas con la pelota".

"Son estilos antagónicos; nosotros queremos llevar la iniciativa, pero hay que tener mucho cuidado con los contragolpes y las transiciones rápidas, algo en lo que son muy peligrosos", agregó.

Otra clave: "Ser contundentes en las áreas, tanto en la fase defensiva como ofensiva".

Pese a que está en juego una plaza para la final del Mundial, De la Fuente aseguró que está disfrutando del momento: "Mi trabajo es mi pasión, aunque obviamente la responsabilidad es paralela a esta pasión".

"Estamos ante la semifinal de un Mundial y queremos ser protagonistas, no esquivamos la responsabilidad, pero también disfrutando de este escenario. Que la responsabilidad no nos ponga nerviosos".

No obstante, volvió a tirar de otro personaje histórico, esta vez el emperador romano Julio César, para tratar de reducir la presión: "Él dejó escrito que no hay gran logro sin sufrimiento y es una frase que me gusta. Si quieres conseguir algo importante en la vida tienes que sufrir mucho".

De la Fuente volvió a destacar que tiene 26 jugadores preparados para jugar. "Son todos tan buenos que podría jugar cualquiera de ellos, así que pongamos a quien pongamos no nos vamos a equivocar".

Sí personalizó en dos jugadores cuando fue preguntado por Kylian Mbappé y Lamine Yamal. Del francés se declaró "un gran admirador" y lo definió como "uno de los mejores del mundo".

Y de Lamine Yamal dijo: "Su gran día en el Mundial está por llegar... y si no es mañana espero que sea el domingo, si nos clasificamos, claro".