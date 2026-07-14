El salvadoreño que hace historia en la semifinal de Francia vs. España del Mundial 2026
Iván Barton comandará este martes la terna centroamericana durante su cuarta actuación copera, junto con David Morán y Antonio Pupiro
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El árbitro salvadoreño Iván Barton fue seleccionado por la FIFA para dirigir la semifinal del Mundial 2026 entre Francia y España. La designación representa un hito destacado para el arbitraje salvadoreño, ya que Barton dirigirá una instancia decisiva en el máximo torneo del fútbol internacional.
Iván Barton dirigirá Francia vs. España con una terna arbitral centroamericana
Barton asume la responsabilidad de impartir justicia en el encuentro que se disputará en la ciudad de Dallas. El juez cuenta con una trayectoria consolidada en certámenes de la CONCACAF, tales como la Liga de Naciones y la Copa Oro.
Su experiencia mundialista comenzó en Qatar 2022 y esta semifinal representa su cuarta asignación en el presente torneo. Tal como lo designó la FIFA, la terna arbitral completa para este encuentro está compuesta por los siguientes profesionales:
- Árbitro principal: Iván Barton (El Salvador)
- Árbitro asistente 1: David Morán (El Salvador)
- Árbitro asistente 2: Antonio Pupiro (Nicaragua)
- Cuarto oficial: Glenn Nyberg (Suecia)
- Árbitro asistente suplente: Mahbod Begi (Suecia)
La expulsión de Miguel Almirón y la nueva regla que aplicó Iván Barton
Barton ganó notoriedad en esta Copa del Mundo durante el partido de la fase de grupos entre las selecciones de Paraguay y Turquía. De acuerdo con NBC Dallas, en dicho encuentro, el salvadoreño expulsó al centrocampista paraguayo Miguel Almirón mediante una decisión arbitral que marcó un precedente.
La sanción ocurrió en el tiempo añadido de la primera parte, tras un intercambio verbal entre el futbolista guaraní y el jugador turco Mert Müldür cerca del centro del campo. Almirón se cubrió la boca mientras se dirigía a su oponente, acción que motivó una petición inmediata de sanción por parte del futbolista turco.
Tras consultar la revisión de vídeo, Barton determinó la expulsión directa de Almirón del terreno de juego. Esta decisión se basó en una nueva regla implementada específicamente para este Mundial con el fin de prevenir posibles insultos durante los partidos.
Francia vs. España por el Mundial 2026: horario y canales en Estados Unidos
El esperado partido entre los combinados nacionales de Francia y España tendrá lugar este martes 14 de julio. El compromiso se desarrolla en el marco de la etapa de semifinales de la Copa del Mundo 2026.
De acuerdo con el calendario oficial publicado por la FIFA, el cruce está programado para comenzar en EE.UU. a las 15 hs ET/ 14 hs CT (hora local de Dallas)/ 13 hs MT/ 12 hs PT.
El cotejo podrá verse en español a través de las transmisiones en vivo de Telemundo y Peacock TV. Además, también estará disponible la opción de apreciarlo en inglés por la pantalla de FOX.
Al ser un compromiso de eliminación directa, tal como ocurrió en las instancias anteriores, habrá un alargue de dos tiempos de 15 minutos cada uno en caso de que igualen durante el tiempo regular. No obstante, si persiste el empate en dicha instancia, todo se definirá por penales.
El ganador de este encuentro conseguirá un boleto directo hacia la final, que se llevará a cabo en el New York/New Jersey Stadium el próximo domingo 19 de julio. El otro finalista se definirá a raíz del cruce entre Argentina e Inglaterra este 15 de julio en Atlanta.
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