El plato poco conocido de la dieta de Lamine Yamal: “Mi madre siempre me lo hacía antes de los partidos”

España y Francia se enfrentarán este martes en el Mundial 2026 y una de las figuras que destaca en el encuentro es Lamine Yamal. El joven de 19 años compartió parte de su vida y explicó que su plato favorito es el arroz con salsa de maní, el cual su madre le preparaba antes de los partidos.

Yamal reveló que come arroz con pasta de maní y dijo que se relaciona con su historia familiar

En agosto de 2025, Yamal concedió una entrevista a la revista GQ en la que reveló algunas curiosidades sobre su vida. Una de ellas fue que el arroz con salsa de maní es la comida que su madre le preparaba cuando era pequeño antes de los partidos.

Se trata de un plato típico de Guinea Ecuatorial, de donde es su madre. Al respecto, Lamine señaló que cuando era pequeño visitó el país por primera vez y le sorprendió mucho: “De momento todo lo del país de mi madre me ha gustado. También de la parte de mi padre, en Marruecos, se come muy bien”.

De acuerdo con International Cuisine, el arroz con salsa de maní es un plato que suele servirse con pollo o pescado cocinado en una salsa espesa que se elabora al mezclar maní tostado o mantequilla de maní natural con tomates, cebollas, ajo y especias locales.

Otros alimentos que mencionó en la entrevista fueron las pastas marroquíes y el té, vinculados a su abuela paterna y a sus raíces en Larache, Marruecos. El futbolista señaló que es su merienda preferida desde que su abuela se la preparó un día que volvió de jugar.

Otras curiosidades que compartió Yamal sobre su vida

En la misma entrevista con GQ, Yamal, la joven estrella del Barcelona, también compartió cuáles son algunos de los objetos y recuerdos que lo acompañan en su vida y forman parte de su historia personal y profesional:

Tarjeta T-16: una tarjeta de transporte para tren y autobús que fue tramitada por su madre para que pudiera ir a entrenar. La utilizó constantemente hasta que se mudó a La Masia, la estructura formativa del FC Barcelona, a los 12 años.

una tarjeta de transporte para tren y autobús que fue tramitada por su madre para que pudiera ir a entrenar. La utilizó constantemente hasta que se mudó a La Masia, la estructura formativa del FC Barcelona, a los 12 años. Gesto de celebración: el movimiento que hace al marcar goles surgió una noche con sus amigos. Representa el número 304, los últimos tres dígitos del código postal de Rocafonda, su barrio.

el movimiento que hace al marcar goles surgió una noche con sus amigos. Representa el número 304, los últimos tres dígitos del código postal de Rocafonda, su barrio. Crema para el cabello: un producto que utiliza después de la ducha para definir sus rizos.

un producto que utiliza después de la ducha para definir sus rizos. Auriculares: los usa para concentrarse antes de los partidos y para desconectarse. Su música varía según el momento.

El arroz con salsa de maní es el plato típico que Lamine Yamal comía de pequeño YouTube

La historia de Yamal, la joven estrella que jugará en el España vs. Francia por el Mundial 2026

Lamine Yamal nació en junio de 2007 en Esplugues del Llobregat, España. De acuerdo con la página del FC Barcelona, llegó al club con tan solo siete años, procedente de su equipo de origen, el CF La Torreta. En La Masia ascendió de categoría más rápido que ningún otro jugador de su generación.

Lamine Yamal es una de las actuales estrellas de la selección española Andre Penner - AP

En abril de 2023 debutó con el primer equipo con tan solo 15 años. Durante la temporada 2023-2024 se convirtió en el más joven en alcanzar los 50 partidos con el primer equipo.

Por su participación tanto en el club como con su selección, en octubre de 2024 recibió el Trofeo Kopa al mejor jugador sub-23 en la Gala del Balón de Oro en París. A nivel internacional se convirtió en el jugador más joven en debutar con la selección española y en el goleador de menor edad.

Además, también fue el más joven en participar en la Eurocopa al ser titular con España contra Croacia con solo 16 años, en el verano de 2024.

El cuadro del Mundial 2026, con la selección argentina en semifinales Canchallena

El jugador formará parte de la selección española en el encuentro por las semifinales del Mundial 2026 ante Francia. El partido se llevará a cabo en el estadio Dallas, Texas, este martes 14 de julio a las 15 hs (ET de EE.UU.).