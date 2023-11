escuchar

En Venezuela, no es inusual escuchar que una persona paga algún producto o servicio a través de Zelle, un sistema de pago electrónico con sede en Estados Unidos y que algunos bancos privados de ese país ofrecen a sus clientes. Se trata de una alternativa cómoda y rápida para los ciudadanos, que actualmente cuentan con pocas opciones debido al difícil contexto económico y financiero que atraviesa el país desde hace varios años.

Este sistema de pago, propiedad de Early Warning Services, una empresa privada de servicios financieros, es accesible para los clientes de Bank of America, BB&T, Capital One, JPMorgan Chase Bank, PNC Bank, U.S. Bank y Wells Fargo.

Si bien Zelle no anunció un cese de operaciones en Venezuela, mediante un mensaje de JPMorgan Chase Bank, llamado comúnmente Chase Bank, se prohibió su uso en ese país, lo que generó curiosidad y preocupación entre los clientes de esa entidad, al mismo tiempo que los usuarios de los demás bancos se alertaron.

En ese sentido, cuando los clientes de Chase Bank intentan hacer una operación bancaria desde Venezuela, se les indica que la opción a través de esa modalidad no está disponible. La decisión de esta entidad es similar a la de Wells Fargo en 2020, cuando anunció que no se permitirían transferencias de dinero desde el país sudamericano por “inconsistencias en su uso”.

Según consignó Bloomberg Línea, Early Warning Services tampoco comunicó a través de ninguno de sus canales oficiales que la empresa suspendería sus operaciones con Venezuela el próximo 30 de noviembre, como habría trascendido en algunos medios. Ni en las redes sociales de Chase Bank ni de Zelle hay anuncios al respecto.

No obstante, como suele suceder cada vez que hay inconvenientes en los sistemas financieros en Venezuela o de venezolanos fuera del país que pagan productos o servicios a través de sus cuentas bancarias, en redes sociales, muchos asociaron este nuevo impedimento a las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos con el país sudamericano.

Se esperaba que las mismas fuesen levantadas, o cuando mucho, menos severas, dado el acuerdo político al que el régimen de Nicolás Maduro y la oposición habrían llegado de cara a las elecciones presidenciales programadas para el año que viene. Sin embargo, se especula que el incumplimiento por parte del gobierno venezolano sea el motivo por el bloqueo en el uso de Zelle.

Además de que es muy fácil de utilizar, Zelle es una herramienta cómoda para enviar y recibir dinero entre bancos norteamericanos. Como muchos venezolanos tienen cuentas en Estados Unidos, esta aplicación se convirtió en una ayuda y suerte de alivio para realizar operaciones entre amigos y familiares.

No todos están habilitados para hacerlo. Dada la masiva apertura de cuentas y la sospecha de que algunas de ellas estarían ligadas a operaciones ilícitas, los bancos mantienen bloqueados a algunos usuarios. Sin embargo, en Venezuela se mantiene como una opción cómoda y viable entre personas y comercios frente a la acelerada devaluación del bolívar, la moneda nacional.

