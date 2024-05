Quién es Michel Cohen, el exabogado de Donald Trump que la defensa del expresidente intenta descalificar

Escuchar

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump enfrenta un juicio por presuntos pagos a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels a cambio de su silencio debido a un supuesto encuentro sexual entre ambos en 2006. En la cuarta semana de testimonios, los abogados defensores interrogaron a Michael Cohen, exletrado del magnate, quien según sus propias declaraciones fue el encargado de enviar el soborno.

En específico, Cohen afirmó durante el juicio que el líder republicano, que va en busca de un nuevo mandato en las elecciones presidenciales de Estados Unidos 2024, tuvo un encuentro sexual con Stormy Daniels en un hotel en Lake Tahoe. Asimismo, sostuvo que el magnate le dio 130 mil dólares para que se los hiciera llegar a la actriz porno a cambio de que no contara lo sucedido. Sin embargo, el nuevo representante legal de Trump, Todd Blanche, trató de derribar esa versión y lo acusó de hacer estos señalamientos por venganza.

Michael Cohen, otrora abogado y hombre de confianza Donald Trump, saliendo de su edificio camino al tribunal, en la ciudad de Nueva York, el 14 de mayo de 2024. (Foto AP /Seth Wenig) Seth Wenig - AP

Cómo fue el contrainterrogatorio a Michel Cohen, el exabogado de Trump

En su cobertura sobre el caso, The New York Times indicó que, desde que comenzó el interrogatorio, el abogado defensor Blanche trató de sugerir que Cohen no estaba a la altura de la situación debido al tipo de declaraciones y publicaciones que suele hacer en sus redes sociales, en especial en Tiktok.

En su cuenta de X (exTwitter), Michael Cohen promociona el lanzamiento de su nuevo libro “Venganza: Cómo Donald Trump utilizó al Departamento de Justicia como arma contra sus críticos”, en el que promete contar “la historia detrás de escena de lo que le puede pasar a usted cuando un presidente que se cree por encima de la ley decide perseguir a sus críticos”, según destaca la web de venta.

“Usted se refirió a Trump como un dictador imbécil”, arremetió Blance contra Cohen, de acuerdo a CNBC. Por su parte, el exabogado de Trump replicó: “Suena como algo que yo diría”. Entonces, la defensa del magnate insistió: “Dijo que Trump debería regresar ‘a dónde pertenece, en una maldita jaula, como un maldito animal’ ¿Recuerdas haber dicho eso?”. Esta vez, no dejó lugar a la duda y dio una respuesta afirmativa.

Quién es Michael Cohen y por qué rompió su vínculo con Donald Trump

Durante el interrogatorio, Cohen contó algunas historias de los tiempos en que fue abogado de Trump. En ese sentido, recordó cuando el FBI allanó su casa y su oficina en Nueva York. Entonces, decidió llamar al entonces mandatario: “Quería tener la seguridad de que el señor Trump me respaldaba. Especialmente porque se trataba de cuestiones relacionadas con él“. Entonces, según su testimonio, Trump lo tranquilizó: “No te preocupes, soy el presidente de los Estados Unidos”.

Cohen, detrás de Trump, durante un acto de campaña en 2016 Reuters

“Trump no quería que cooperara con el gobierno, o ciertamente que no proporcionara información”, remarcó. Pocos meses después de eso, se declaró culpable en el caso federal, bajos los cargos de fraude en la financiación de campaña y otros delitos. Asimismo, acordó cooperar con la Fiscalía del Distrito de Manhattan en su investigación criminal sobre Trump.

LA NACION