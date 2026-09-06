Qué se sabe del avión de carga de Amazon que se despistó en el aeropuerto de Miami

Un avión de carga que operaba para la mayor tienda de comercio electrónico, Amazon, se despistó este domingo durante el aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Miami. Según las primeras reconstrucciones, la aeronave —que había partido desde San Juan, Puerto Rico— atravesó el perímetro de la terminal e impactó contra varios vehículos. El incidente dejó varios heridos y provocó demoras y la suspensión temporal de las operaciones.

Avion de Amazon video

Un video difundido por NBC 6 mostró el enorme avión de carga inclinado sobre una carretera ubicada junto al aeropuerto, mientras una espesa columna de humo negro se elevaba desde el lugar.

El despiste

Según la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés), la aeronave involucrada fue un Boeing 767-300 que se salió de la pista alrededor de las 14 (hora local) durante el aterrizaje en Miami. El avión había partido desde San Juan, Puerto Rico.

“El vuelo 7598 de Air Flight se salió de la pista después de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami alrededor de las 14 (hora local) del domingo 6 de septiembre. La aeronave de carga Boeing 767-300 despegó del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en San Juan, Puerto Rico. La FAA investigará”, escribió el organismo en X.

Un avión de carga de Amazon se despistó en el aeropuerto de Miami: impactó autos y hay heridos CHANDAN KHANNA - AFP

Además, las autoridades recomendaron a los pasajeros que se comuniquen con sus respectivas aerolíneas para conocer el estado de sus vuelos.

Alrededor de 60 unidades del Departamento de Bomberos de Miami-Dade fueron desplegadas en la zona. Según informó el organismo, la aeronave impactó contra varios vehículos después de salirse de la pista.

Un avión de carga de Amazon se despistó en el aeropuerto de Miami: impactó autos y hay heridos CHANDAN KHANNA - AFP

“Varios heridos”

En un comunicado citado por medios locales, la agencia indicó que el incidente dejó “varios heridos”, aunque hasta el momento no se precisó la cantidad de afectados ni la gravedad de las lesiones; tampoco se difundieron detalles del incidente.

Según las reconstrucciones preliminares, la aeronave se salió del extremo de la pista 30, atravesó la valla perimetral del aeropuerto y cruzó la avenida Northwest 67th antes de incendiarse y detenerse en un campo adyacente, cerca de las instalaciones del almacén DMI3 de Amazon. Debido al amplio despliegue de los servicios de emergencia, permanece cerrada la avenida Northwest 67th entre Northwest 25th Street y Northwest 36th Street.

El mensaje del secretario de Transporte

El posteo del secretario de transporte de Estados Unidos en X

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, confirmó que se dispuso una “suspensión total” de las operaciones en tierra en el Aeropuerto Internacional de Miami mientras los equipos de emergencia trabajaban en el lugar y evaluaban la escena.

Además, el funcionario informó que la Administración Federal de Aviación (FAA) enviará investigadores para determinar las causas del incidente y reconstruir la secuencia de los hechos.