"Que sigan creyendo y disfrutando", pide Giuliano Simeone a hinchas argentinos

El extremo Giuliano Simeone celebró la clasificación con Argentina a la final del Mundial con una emocionante remontada ante Inglaterra por 2-1, este miércoles en Atlanta, y pidió a los hinchas albicelestes "que sigan creyendo y disfrutando".

En la final, el domingo, Argentina intentará defender su título ante España, el país donde vive y juega en el Atlético de Madrid, en un partido donde "hay que ir con todo" para levantar nuevamente el trofeo.

Pero la noche de este miércoles tocaba saborear la victoria, que vino además con una remontada con dos asistencias de Lionel Messi para los tantos de Enzo Fernández (85') y Lautaro Martínez (90+2').

"Estoy muy contento por todo el esfuerzo que hizo el equipo, en todo el partido. Yo estoy hace poquito en la selección y me pone muy contento que los más grandes lancen el mensaje de siempre seguir, siempre luchar", señaló a su paso por la zona mixta del Mercedes Benz Stadium.

"El grupo siempre está para nosotros por encima de todo. El grupo siempre te da confianza, en los entrenamientos, en los partidos, en charlas, eso es muy bueno", apuntó.