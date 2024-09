Qué significa la “aplicación gradual” de Real ID, la última propuesta de la TSA en EE.UU.

La Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) anunció la semana anterior una propuesta de reglamentación para brindar a las agencias federales flexibilidad para comenzar con las regulaciones de la ley Real ID. El anuncio detonó confusiones acerca del día en el que se aplicarán las disposiciones, debido a que se hace referencia a una “aplicación gradual”, pero qué significa.

La norma propuesta en el Registro Federal indica que se someterá a un período de comentarios hasta el 15 de octubre, y en caso de ser aprobada, las agencias podrían implementar las disposiciones a través de un plan de cumplimiento por fases, si determinan que es apropiado después de considerar factores relevantes, incluida la seguridad, la viabilidad operativa y el impacto público.

Las identificaciones que cumplan con la Real ID serán indispensables para abordar vuelos nacionales en EE.UU. BMV de Ohio

Esta medida responde a que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), se comprometió a comenzar la aplicación de la ley Real ID, aprobada por el Congreso en 2005, el 7 de mayo de 2025. Sin embargo, a partir de enero de 2024, solo aproximadamente el 56% de las licencias de conducir y las tarjetas de identificación en circulación a nivel nacional cumplen con la normativa. En 34 estados, menos del 60% de las tarjetas otorgadas cumplen con la legislación, y en 22 entidades menos del 40% lo hacen.

Qué significa la “aplicación gradual” de Real ID

Debido a los antecedentes de prórrogas relacionadas con la aplicación de la ley, el DHS cree que el público puede seguir en espera de que se concedan más aplazamientos, y no sentir urgencia por obtener una credencial que vaya de acuerdo a lo establecido, lo que finalmente que podría dar lugar a aumentos repentinos de último momento en la demanda antes de la fecha límite.

A partir del 7 de mayo de 2025, se pedirá una Real ID para abordar vuelos nacionales, además de otros documentos oficiales Alaska Airlines

El DHS señala que este aumento podría abrumar a los estados y resultar en retrasos y demoras en la emisión y que muchos estadounidenses, a partir del 7 de mayo de 2025, podrían no tener una licencia de conducir o identificación que cumpla con los requisitos, que será necesaria acceder a una instalación federal o abordar un avión comercial regulado por el gobierno de EE.UU.

“Para algunas agencias, este escenario puede generar serias preocupaciones relacionadas con la seguridad, las operaciones y el posible impacto para el público”, explican en el Registro Federal. La norma propuesta reconoce esas inquietudes y brindaría flexibilidad al permitir que, por un período de hasta dos años, implementen la aplicación de la ley con un enfoque gradual que se adapte a sus operaciones.

Después de la fecha límite, que estableció el DHS, las licencias e identificaciones estándar no se podrán utilizar para ciertos propósitos federales Visit Philadelphia

Aclaran que si bien las agencias federales aún estarían obligadas a comenzar la aplicación de la ley el 7 de mayo de 2025, la propuesta daría la oportunidad para determinar si un enfoque gradual es apropiado después de considerar factores relevantes que incluyen seguridad, viabilidad operativa e impacto al público ofrecido por la agencia.

Para garantizar que los planes de cumplimiento por fases promuevan de manera consistente y apropiada los objetivos de las regulaciones de la ley, la norma propuesta requeriría que las agencias coordinen sus planes de cumplimiento por fases con el DHS y comiencen la aplicación total a más tardar el 5 de mayo de 2027. Además, les pediría que pongan su plan a disposición del público en su página web.

Qué dispone la ley Real ID y por qué afecta a los viajeros

La ley Real ID, que se promulgó a raíz de la recomendación de la Comisión del 11 de septiembre, estableció normas mínimas de seguridad para las licencias de conducir y tarjetas de identificación emitidas por los estados. Como mínimo, para obtenerla se deben proporcionar documentos que acrediten: nombre legal completo; fecha de nacimiento; número de Seguro Social; comprobante de domicilio de residencia principal y estatus jurídico.

Las tarjetas que cumplen con Real ID tendrán una marca en la parte superior de la tarjeta, que puede ser una estrella dorada, negra o un oso en el caso de California. Si la credencial no tiene uno de estos distintivos, no cumple con la ley y no será aceptada como prueba de identidad para abordar aviones comerciales y otros propósitos, como acceder a ciertas instalaciones federales.

LA NACION