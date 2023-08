escuchar

Estados Unidos no escapa al escenario de inestabilidad económica que atraviesa el mundo. Tras la pandemia por Covid-19 y la posterior guerra en Ucrania, los precios de los suministros aumentaron, se disparó la inflación en el país norteamericano y, aunque el Departamento del Tesoro ya logró contener la temible cifra, los efectos son a largo plazo. En ese contexto, las personas que ganan más de 100 mil dólares al año son despedidas a una velocidad alarmante.

Si bien expertos en economía señalan que Estados Unidos se salvaría de no caer en recesión este año, algunos no son tan optimistas en otros aspectos. De acuerdo con una investigación de Bank of America, los estadounidenses que ganan al menos 125 mil son despedidos con mayor frecuencia que aquellos que tienen ingresos bajos o moderados.

En Wall Street, el número de despidos también aumenta Bloomberg - Bloomberg

Para llegar a esta conclusión, el banco hizo un relevamiento donde registró que, en julio, la institución experimentó un aumento del 70% en comparación con el año anterior en el número de personas con ingresos de seis cifras que recibieron beneficios de desempleo. “Mientras que los hogares de ingresos bajos y medios resisten, los de ingresos más altos parecen recibir mayor presión por parte del mercado laboral”, se desprendió del informe.

Por su parte, a principios de julio, The Wall Street Journal publicó una nota de análisis en la cual también sostenía que las personas adineradas eran las más afectadas y que “continuaba la reducción de la desigualdad provocada por la pandemia”.

La sede de Amazon, en Seattle (AP Foto/Elaine Thompson, Archivo)

En los últimos meses, en los sectores donde típicamente los sueldos son altos como la tecnología y las finanzas, se han producido una serie de despidos en masa. Desde que arrancó el año, empresas como Meta, Amazon, Alphabet y otras de Silicon Valley han liquidado más de 227 mil empleados. En ese orden, firmas de renombre en Wall Street como Goldman Sachs, Morgan Stanley y Citigroup también hicieron lo mismo.

En 2022, cuando el mercado de valores comenzó a recuperarse, le ocurrió a lo mismo a los contribuyentes de grandes ingresos. Sin embargo, este año la historia es diferente. En números, la cantidad de estadounidenses cuyos activos suman un millón de dólares se redujo en casi dos millones a 22,7 millones a fines del año pasado, según un informe presentado por las suizas Credit Suisse y UBS.

En Wall Street, firmas como Goldman Sachs, Morgan Stanley y Citigroup también liquidaron a los empleados con sueldos anuales superiores a 100 mil dólares

De acuerdo con un informe presentado por Forbes en mayo de este año, los 2640 multimillonarios de su ranking provenían de 77 países, encabezado por Estados Unidos con 735 millonarios. No obstante, esa nación ya no es el hogar de la persona más adinerada del mundo, que ahora es el magnate de los artículos de lujo Bernard Arnault, ciudadano de Francia y quien superó a Elon Musk.

En total, los multimillonarios de Estados Unidos tienen un valor colectivo de 4,5 billones de dólares, por debajo de los US$4,7 billones del año pasado, cuando los mercados retrocedieron, las nuevas empresas unicornio de miles de millones de dólares experimentaron reveses y el aumento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal persiguió a los inversores.

LA NACION