Qué sucede en Estados Unidos con tu seguro social cuando tu pareja fallece

Obtener un seguro social y conocer sus beneficios son una de las prioridades de los inmigrantes al llegar a Estados Unidos y conseguir un empleo o emprender un negocio. Esto se debe a que el seguro social cumple una función de respaldo financiero en la mayoría de las personas de la tercera edad.

Si bien es aconsejable que este se complemente con inversiones adicionales, en muchas ocasiones es el único ingreso con el que cuentan las personas mayores. Es en este punto donde surge la duda sobre qué sucede si el cónyuge fallece, sobre todo si es el sostén del hogar.

Tanto los beneficios de jubilación a través del seguro social, como los destinados a la familia, son temas cruciales en la planificación financiera futura. Es importante entender que los beneficios por jubilación y los beneficios por supervivencia son diferentes.

Los beneficios de jubilación dependen de los ingresos obtenidos durante la vida laboral de una persona y de la edad en la que decida retirarse. Cuanto más alta sea la edad de retiro, mayor será el pago. Esto significa que si una persona se retira después de la edad correspondiente, recibirá un pago mayor que si se retira a la edad establecida.

El seguro social es uno de los sustentos económicos de la tercera edad en Estados Unidos. Pixabay

Por otro lado, los beneficios para las parejas de los beneficiarios del seguro social se otorgan cuando el titular fallece. El momento en que fallece el beneficiario, ya sea antes o después de la jubilación, afectará el monto que recibirá su pareja. Si el beneficiario era el principal sostén de la familia y decidió posponer su retiro para obtener una suma mayor, su cónyuge podrá continuar con ese plan y solicitar los beneficios.

No obstante, para recibir estos beneficios, el cónyuge sobreviviente debe tener al menos 60 años y haber estado casado con el fallecido por un mínimo de 9 meses. Si no se cumple con este requisito, no podrá cobrar los beneficios.

¿Cómo complementar el seguro social?

Una de las claves para complementar el seguro social es invertir con inteligencia desde joven. Para ello, se puede considerar invertir en la bolsa estadounidense, adquiriendo acciones y bonos, así como en otros mercados, como las criptomonedas.

Si se empieza a invertir a temprana edad, el dinero tiende a crecer con el tiempo gracias a los aportes de capital y al interés compuesto. Es importante recordar que toda inversión conlleva un riesgo, excepto los Bonos del Tesoro de Estados Unidos, que se consideran de riesgo cero.

De esta manera, no se dependerá exclusivamente del seguro social. Además, estos bienes son heredables, independientemente de la edad o condición del heredero.

LA NACION