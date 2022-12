Quedaron varados en Nueva York por la tormenta de frío y el gesto de una familia les salvó la vida

escuchar

El fin de semana pasado un fenómeno climático azotó Estados Unidos. Miles de ciudadanos se mantuvieron en alerta y otros tantos sufrieron los estragos del penetrante frío. Entre las afectaciones que la gente sufrió estuvieron las fallas del transporte terrestre y aéreo, que provocaron que algunos habitantes vivieran momentos de tensión. Tal es el caso de diez personas que viajaban en un autobús por Buffalo, Nueva York. Su camión se quedó varado y salir de la zona se volvió casi imposible.

Afortunadamente para los tripulantes de la unidad, cerca del lugar se encontraba la casa de una familia que no dudó en ayudarlos: “No podía ver el autobús, pero vi la fila de personas que se acercaban a nuestra casa”, dijo Alexander Campagna en entrevista para NBC News. Todo ocurrió en la víspera de Navidad, cuando el hombre y su esposa Andrea vieron cómo diez extraños tocaron su puerta.

El matrimonio sabía que no podía hacerse de oídos sordos ante tal situación, así que los invitaron a pasar a su hogar. Al saber de la situación, los Campagna les ofrecieron a los afectados quedarse mientras esperaban que las condiciones del clima mejoraran. Fue así como un hecho desafortunado se convirtió en una peculiar cena de Nochebuena.

Una familia de Nueva York rescata a jóvenes varados en Navidad

Los turistas partieron desde Washington D.C. y pretendían llegar a las cataratas del Niágara, pero su objetivo no pudo concretarse. Joseph Choi, uno de los jóvenes de origen asiático que viajaban en el camión, narró a NBC News que esos instantes fueron terribles para ellos. Admitió que por varios instantes temió por su vida: “No sabíamos si íbamos a morir, ya sabes… Si no nos hubiéramos encontrado con Alex y Andrea”.

Luego de lo vivido, Alexander quiso dejar un recuerdo de ese inesperado día: “Una sorpresa de Navidad para todos”, escribió en su perfil de Facebook, junto a una fotografía de la cena. Después, detalló para la agencia de noticias ANSA que uno de sus seres queridos fue la inspiración para hacer ese buen acto: “Sentía que mi abuela estaba sonriendo desde el cielo, sabiendo que estábamos continuando su tradición de generosidad y compasión”.

En tanto, en declaraciones para el diario local La Voce di New York, Andrea Campagna se negó a etiquetar su acto como algo heroico. En cambio, se limitó a decir que era lo que cualquier ciudadano debería hacer: “Fue lo correcto (...) los héroes son los policías, los socorristas que iban de coche en coche, de casa en casa, ellos salvaron tantas vidas”.

Tormenta Elliot causa muertes en EE.UU., la mayoría en Nueva York

La tormenta Elliot, que impactó en la mayor parte de Estados Unidos durante el fin de semana de Navidad, ya dejó alrededor de 60 muertes. Unas 27 ocurrieron en la ciudad de Buffalo, en el Oeste de Nueva York, según un reporte de Associated Press.

Un coche inmovilizado y cubierto de nieve, el domingo 25 de diciembre de 2022, en Buffalo, Nueva York. Carolyn Thompson - AP

Las personas que perdieron la vida quedaron atrapadas en coches y bancos de nieve, durante las horas más críticas del fenómeno. Estas tragedias ocurrieron justo cuando los equipos de emergencia no pudieron responder a las crisis médicas.

Durante la noche del lunes, Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York, anunció que el gobierno de Estados Unidos declaró el Estado de Emergencia en la entidad. Esto debido a la tormenta que fue catalogada como “única en una generación” por el servicio meteorológico nacional.

LA NACION