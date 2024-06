Quién era el Chore, alto mando de Los Chapitos, que fue protagonista de un corrido viral

Escuchar

Raúl Alberto Carrasco Lechuga, más conocido como “El Chore”, es un nombre que resuena tanto en las esferas criminales como en la cultura popular de México. Su rol como alto mando en la facción de Los Chapitos, una poderosa rama del Cartel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, lo convirtió en una de las figuras más buscadas por las autoridades. El hombre murió este fin de semana en un enfrentamiento armado con las fuerzas de seguridad.

En específico, el violento episodio ocurrió este domingo 23 de junio, durante un intenso operativo de las Fuerzas Armadas en la comunidad de Leopoldo Sánchez Celis, en el municipio de Eldorado, Sinaloa. En ese contexto, El Chore quedó en medio de un intercambio de disparos con las autoridades policiales, según informó El Financiero.

Fuentes cercanas al narcotraficante confirmaron su muerte. “Ya se me fue, compadre. Gracias por todo lo que me ayudó cuando nadie más lo hizo, ahí me saluda al ‘Pato’, compadre”, escribió el artista Panchito Arredondo, que le había dedicado un corrido especial que se viralizó en redes sociales como TikTok. El corrido es un estilo musical mexicano.

El ejército mexicano volvió a enfrentarse contra Los Chapitos

Un caso similar había ocurrido el pasado 29 de febrero, cuando se llevó a cabo un operativo en Culiacán con el objetivo de capturarlo. En esa ocasión, varios helicópteros sobrevolaron un rancho del ejido La Flor, en Eldorado, a donde llegaron varias unidades. Sin embargo, El Chore logró huir. Su habilidad para evadir la ley y su capacidad de organizar operaciones complejas habían consolidado su reputación como uno de los principales coordinadores de Los Chapitos, especialmente en eventos como el “Culiacanazo” de 2019, donde el cartel desató el caos para evitar la captura de Ovidio Guzmán.

El presunto hermano de El Chore fue arrestado en febrero de 2024 @calvariae_locus

El corrido de “El Chore”, viral en TikTok

La vida de El Chore no solo es de interés para las autoridades y los medios de comunicación, sino también para la cultura popular. En 2020, el corrido “La MB”, interpretado por Panchito Arredondo, se volvió viral en plataformas como TikTok. Esa canción menciona directamente a Iván Archivaldo Guzmán Salazar, alias “El Chapito”, y que originalmente llevaba el apodo de “El Chore”. En una entrevista para el canal de YouTube “Acá Entre Nozz”, Arredondo explicó que el título del tema se cambió debido a la popularidad de un fragmento específico del tema.

El corrido comienza describiendo la posición de “El Chore” dentro del cartel y su relación cercana con los hijos de “El Chapo”. “Del nuevo rango y la nueva camada, la camisa la cargo amacizada. Soy joven, pero tengo la experiencia y la confianza me la dio la empresa. A los patrones yo les agradezco por su amistad de hace tiempo, yo soy ‘El Chore’ pa’ que se ubiquen, en el brilloso me llevo”, reza parte de la letra.

Las autoridades abatieron a El Chore NICOLAS ASFOURI - AFP

“Lleno de orgullo, yo les presumo, al jefe Iván no iguala ninguno. ‘La MB’, así le apodaron y ahorita se las voy descifrando, ‘La Mera Verg...’, pa’ que lo sepan, mis respetos pa’ Los Chapos porque el apoyo que me brindaron, nunca voy a defraudarlos”, reza otra de las estrofas.

LA NACION