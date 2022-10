Quién es David DePape, el hombre que atacó con un martillo al marido de Nancy Pelosi en su casa en San Francisco

escuchar

WASHINGTON.– La policía identificó al hombre que agredió a Paul Pelosi como David DePape, de 42 años, quien tenía intenciones de atacar a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

DePape enfrenta numerosos cargos, incluyendo intento de homicidio, asalto con un arma mortal e ingreso ilegal. El motivo “todavía se está determinando”, dijo el jefe de policía de San Francisco, William Scott, a los periodistas en una breve conferencia de prensa.

El sospechoso, que fue detenido, atacó a Paul Pelosi, de 82 años, con un martillo, dijeron a NBC News dos personas informadas sobre el incidente. Las fuentes señalaron que, en realidad, el hombre estaba buscando atacar a la oradora de la Cámara.

El jefe de la policía de San Francisco, Bill Scott, habla con los periodistas sobre el ataque en la casa de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, el 28 de octubre de 2022 en San Francisco, California. JUSTIN SULLIVAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“¿Dónde está Nancy? ¿Dónde está Nancy?”, repetía el agresor mientras intentaba atar al marido de la legisladora estadounidense.

Más temprano el viernes, DePape publicó en Facebook memes y teorías conspirativas sobre las vacunas contra el Covid, las elecciones de 2020 y el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021. Un conocido dijo a la CNN que parecía “fuera de la realidad.”

Además, dos parientes de DePape revelaron a la CNN que el hombre está alejado de su familia, y confirmaron que, efectivamente, la cuenta de Facebook –que fue eliminada por la compañía de redes sociales el viernes– le pertenecía.

Su padrastro, Gene DePape, afirmó que David creció en Powell River, en la Columbia Británica, en Canadá y dejó el país vecino hace unos 20 años para seguir una relación que lo llevó a California.

“Realmente no sé qué pensar”, dijo por su lado el tío del sospechoso, Mark DePape, sobre el supuesto ataque de su sobrino a Pelosi. “Ojalá sea un engaño. No quiero oír algo así”.

El año pasado, David DePape publicó en su página de Facebook enlaces a múltiples videos producidos por el director de My Pillow, Mike Lindell, en los que alegaba falsamente que las elecciones de 2020 habían sido robadas. Otras publicaciones incluían imágenes transfóbicas o enlazaban a sitios web que afirmaban que las vacunas contra el Covid eran mortales. “Las tasas de mortalidad que se promueven son las que ‘ELLOS’ quieren que se promuevan como tasa de mortalidad”, decía un posteo.

Dos días después de que el ex agente de policía de Minneapolis Derek Chauvin fuera declarado culpable del asesinato de George Floyd, DePape escribió que el juicio fue “un linchamiento moderno”, indicando falsamente que el hombre afroamericano murió de una sobredosis de drogas.

No obstante, ninguno de los mensajes públicos parecía mencionar a Pelosi.

La casa de Nancy Pelosi en San Fancisco JUSTIN SULLIVAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Personaje excéntrico

Dos antiguos conocidos de DePape en California dijeron a la CNN que había mostrado un comportamiento preocupante a lo largo de los años.

Linda Schneider dijo que conoció a DePape hace aproximadamente ocho años y que ocasionalmente le cuidaba la casa. Cuando se conocieron, DePape estaba viviendo en una unidad de almacenamiento en el área de Berkeley y le confesó que había estado luchando con las drogas duras, pero que estaba “tratando de crear una nueva vida para sí mismo.”

Más tarde, Schneider recibió correos electrónicos “realmente perturbadores” de DePape en los que sonaba como un “megalómano y tan fuera de la realidad”. Luego dejó de comunicarse con él “porque le parecía muy peligroso”, y añadió que lo recordaba “utilizando una justificación bíblica para hacer daño”.

Laura Hayes trabajó con DePape durante unos meses hace aproximadamente una década haciendo pulseras de cáñamo.

“Era muy extraño. No hacía mucho contacto visual”, dijo Hayes. Ella recordó que DePape decía que hablaba con los ángeles y que vendría un tiempo difícil. Pero no rememoraba ningún comentario gravemente amenazador, y dijo que no le dio mucha importancia en Berkeley los personajes excéntricos no son infrecuentes.

Hayes, que era amiga de DePape en Facebook, calificó sus publicaciones más recientes de “tan fóbicas en muchos sentidos” y llenas de “tanta ira”.

Agencia ANSA

LA NACION