Al estilo Super Bowl: así sería el primer show de medio tiempo en la final del Mundial 2026

Por primera vez en la historia de la Copa Mundial de la FIFA, el partido más importante del torneo contará con un espectáculo de medio tiempo como el del Super Bowl. Gianni Infantino, presidente de la casa rectora del fútbol, confirmó este miércoles que la final, que se disputará en el Estadio MetLife de Nueva Jersey, incluirá un espectáculo musical durante el descanso. Este evento, que se llevará a cabo en asociación con la organización Global Citizen y con la colaboración de la banda británica Coldplay, promete ser un momento histórico para el fútbol y para el entretenimiento global.

Show de medio tiempo el Mundial 2026: cambio histórico en el mayor evento deportivo del mundo

Desde su primera edición en 1930, la Copa Mundial de la FIFA fue testigo de innumerables momentos icónicos, pero nunca antes había incluido un show de medio tiempo en su partido final. Esta tradición, tan arraigada en eventos como el Super Bowl de la NFL, llegará por primera vez al fútbol en 2026.

Gianni Infantino anunció en su cuenta de Instagram la colaboración entre la FIFA y Global Citizen para la realización del show de medio tiempo en la final del Mundial instagram.com/gianni_infantino/

Gianni Infantino lo anunció con entusiasmo en su cuenta de Instagram: “Puedo confirmar el primer espectáculo de medio tiempo en la final de la Copa del Mundo, en asociación con Global Citizen”. Según explicó el presidente, “será un momento histórico para la Copa del Mundo y un espectáculo digno del mayor evento deportivo del mundo”.

El Estadio MetLife, ubicado en la ciudad de East Rutherford, Nueva Jersey, aunque muy cerca de la ciudad de Nueva York, será el escenario de este evento sin precedentes. Con capacidad para más de 82.000 espectadores, el recinto ya albergó grandes eventos deportivos y musicales, pero ninguno con la magnitud de una final de Mundial.

Además del show de medio tiempo, Infantino confirmó que Times Square, el icónico corazón de Manhattan, será “tomado” por la FIFA durante el fin de semana final del torneo, tanto para el partido por el tercer puesto como para la gran final.

Cuál es el papel de Coldplay en el armado de del show de medio tiempo del Mundial 2026

Uno de los aspectos más intrigantes de este anuncio es la participación de Coldplay. Aunque la banda no confirmó si será la encargada de actuar durante el show, su vocalista, Chris Martin, y su mánager, Phil Harvey, trabajarán junto a la FIFA para seleccionar a los artistas que formarán parte del espectáculo.

Chris Martin y Phil Harvey, de la banda británica Coldplay, colaborarán con la FIFA en la selección de artistas para el espectáculo instagram.com/gianni_infantino/

Coldplay tiene experiencia en este tipo de eventos, ya que se presentó en el medio tiempo del Super Bowl en 2016, que contó con la participación de artistas como Bruno Mars y Beyoncé. Esto sugiere que el show de 2026 podría incluir colaboraciones sorpresa y un despliegue visual y musical de alto nivel.

Sin embargo, aún quedan detalles por definir. Uno de los principales desafíos será adaptar el espectáculo a las reglas del fútbol, que establecen que el descanso no puede superar los 15 minutos. En comparación, el medio tiempo del Super Bowl suele durar alrededor de 30 minutos, lo que permite un show más extenso y elaborado. Infantino no aclaró si se modificará esta norma, pero es probable que la FIFA busque una solución creativa para no afectar el desarrollo del partido.

Nunca hubo un show musical en el mundial, pero hay antecedentes en el fútbol

Aunque el show de medio tiempo en la final del Mundial es una novedad, el fútbol ya incorporó elementos musicales en eventos importantes. Por ejemplo, la final de la Liga de Campeones de la UEFA, el torneo de clubes más prestigioso de Europa, ya suele incluir actuaciones previas al partido.

A diferencia del Super Bowl, donde el descanso dura 30 minutos, la FIFA deberá adaptar el show a los 15 minutos reglamentarios del fútbol instagram.com/gianni_infantino/

En 2023, por ejemplo, Lenny Kravitz se presentó en el Wembley Stadium de Londres. No obstante, no siempre estas intervenciones fueron bien recibidas. En 2022, la cantante Camila Cabello fue abucheada por los aficionados del Liverpool y el Real Madrid antes de la final en París.

En el fútbol sudamericano también comenzó a suceder, tanto en la final de la Copa Libertadores, como en la Copa Sudamericana. Uno de los momentos más recordados se dio en 2019, antes del partido entre Colón de Santa Fe e Independiente del Valle, cuando el cantante Luis Fonsi presentó el éxito “Despacito”, para luego darle lugar a la banda de cumbia Argentina, Los Palmeras.