Quién es Jeanne Cadieu, la modelo de alta costura que mantiene un noviazgo de bajo perfil con Jake Gyllenhaal

Cuando se habla de relaciones bajo perfil, Jake Gyllenhaal y Jeanne Cadieu tienen un lugar en la lista. Si bien son pareja desde 2018, hicieron su debut en la alfombra roja en septiembre del año pasado en el estreno como directora de Maggie Gyllenhaal, hermana del actor, con el film The Lost Daughter. Desde entonces, hicieron algunas apariciones púbicas e incluso el protagonista de Brokeback Mountain ya habló acerca de ella durante una entrevista. Se trata de una joven francesa, quien pese a ser 16 años menor que él, ya tiene una década de trayectoria como modelo, según consignó Cosmopolitan.

De acuerdo con la revista, comenzó su carrera en las pasarelas en 2012 y durante una entrevista comentó que planeaba dedicarse al modelaje una vez que se se graduara de la escuela. Actualmente, tiene contratos con las agencias Elite Model Management y Women Management Paris. Asimismo, ya participó en la Semana de la Moda de París y también en Nueva York y ha sido la musa de varios diseñadores y marcas, incluidas Stella McCartney, Valentino, Saint Laurent y The Row.

Jake Gyllenhaal y Jeanne Cadieu fueron fotografiados en Nueva York GROSBY GROUP - LA NACION

Al igual que Jake, ambos acudieron a la Universidad de Columbia. Maggie, hermana del actor, se graduó con una licenciatura en inglés, pero Jake se retiró dos años antes de graduarse y se dedicó por completo a su carrera como actor. En abril de 2020, compartió en su cuenta de Instagram una selfie del campus durante los primeros días del confinamiento por Covid-19. “Extraño a mi comunidad en Columbia. Manténgase a salvo y quédense en casa”, escribió en la publicación.

El actor y la modelo transitaron juntos el aislamiento durante los primeros meses de la pandemia y se hospedaron en la casa de huéspedes de Jamie Lee Curtis, madrina de Jake.

Jeanne Cadieu es estudiante de Columbia, la misma universidad a la que asistió Jake Gyllenhaal (Crédito: Instagram/jeannecadieu)

De acuerdo con People, Jeanne apoya por completo la carrera de Jake. Si bien acompañó al actor a la entrega de los Premios Tony 2021, caminaron por separado en la alfombra roja el 29 de septiembre de 2021. No obstante, en marzo de este año, llegaron juntos al estreno de Ambulance en París. Meses después, se los vio juntos nuevamente con ocasión de la celebración del 75 aniversario de The Innocent, en el Festival de Cine de Cannes, en Francia.

La francesa Jeanne Cadieu modeló para Valentino

Permanece como un misterio la manera en que se conocieron, pero lo que sí se sabe es que se los vio juntos durante las vacaciones de verano de 2018 en Europa, donde pasearon por Grecia y el Reino Unido. Luego, en diciembre de ese mismo año formalizaron su relación.

Jeanne Cadieu es conocida por su trabajo con Elite Model Management y Women Management Paris (Crédito: Instagram/@jeannecedieu)

El octubre del año pasado, durante una aparición en The Howard Stern Show, Gyllenhaal se refirió a cómo su novia no parecía disfrutar “todas las demás cosas” que vienen con la fama. “Esa es parte de la razón por la que la adoro”, dijo acerca de Cadieu, quien luego agregó: “Y no es en absoluto la razón principal, pero, ya sabes, una de ellas”.

En esa mima entrevista, Jake se sinceró acerca de sus planes a futuro. “Es todo lo que quiero, ser un buen esposo y padre. Eso es realmente lo que deseo”, manifestó en aquella oportunidad. El actor reveló que ahora que sentía que había cumplido con ciertas metas en su vida profesional, se sentía preparado para dar un paso más en su relación.