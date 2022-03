Contra los estándares de belleza de Hollywood: Jamie Lee Curtis se muestra al natural en su nueva película

Jamie Lee Curtis derribó las expectativas de la industria cinematográfica en su papel de Everything Everywhere All At Once. La actriz aceptó participar en la película solo con la condición de que su apariencia física no fuese alterada. “En el mundo hay una industria de billones de dólares sobre ocultar cosas”, expresó la intérprete de Freaky Friday junto con una foto que publicó en redes sociales y que mostró cómo lució para el papel en el film multigénero.

En la postal en cuestión a la actriz se la vio vestida como su personaje, una auditora de la Internal Revenue Service (IRS) estadounidense, sentada en su cubículo de trabajo. La ropa, un pantalón de vestir gris y un buzo amarillo, no fue el detalle que más llamó la atención, sino que todas las miradas se centraron en el abdomen de Jamie, que lucía abultado.

La imagen real de Jamie Lee Curtis (Crédito: Instagram/@curtisleejamie)

Aunque muchos en redes sociales comentaron que seguramente se trataba de una prótesis, según consignó Entertainment Weekly, ese es su aspecto físico real y ella exigió grabar las escenas de esa manera. En la publicación que hizo en su cuenta de Instagram, manifestó: “Correctores, modeladores corporales, rellenos, procedimientos, ropa, accesorios y productos para el pelo. Todo para ocultar la realidad de quienes somos”.

Más adelante, también expresó que desde que era una niña la cultura giró en torno a la delgadez, a la perfección y a esconder su abdomen: “Decidí renunciar y liberar cada uno de mis músculos que solía apretar para ocultar la realidad”. De inmediato recibió cientos de comentarios de sus seguidores donde celebraron su postura.

Jamie Lee Curtis en una foto al natural (Crédito: Instagram/@curtisleejamie)

Jamie recordó que filmaron la película hasta el comienzo de la cuarentena en Estados Unidos, implementada a raíz de la pandemia de Covid-19, por lo que se puede deducir que su cambio de imagen para el film en realidad tiene un par de años. Asimismo, en otras publicaciones recientes también se la pudo ver sin maquillaje, donde mostró la piel en estado natural.

De acuerdo con la sinopsis de Everything Everywhere All At Once, en Internet Movie Database (IMDB), la película narra “la historia de una anciana inmigrante china se ve envuelta en una loca aventura, donde solo ella puede salvar el mundo. Para lograr su cometido, deberá explorar otros universos que se conectan con las vidas que pudo tener”.

La batalla de Jamie Lee Curtis contra los prejuicios en el cine

Desde hace mucho tiempo, Curtis se convirtió en una defensora férrea de movimiento del positivismo corporal. En múltiples ocasiones, compartió en Instagram fotos de sí misma al natural, sin retoques ni filtros, con la intención de inspirar la autoaceptación.

Jamie Lee Curtis publica fotos de sí misma al natural (Crédito: curtisleejamie)

Además de la aceptación corporal, la actriz habló en varias oportunidades acerca de “la discriminación en la industria de Hollywood”, y de cómo era muy difícil para mujeres conseguir roles en las películas.

Sin embargo, Jamie logró combatir tales prejuicios, y se convirtió en uno de los íconos más conocidos de Hollywood. De hecho, a principios de año compartió en una entrevista que luego de más de cuatro décadas en la industria, ahora estaba más ocupada que cuando era joven.