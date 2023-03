¿Quién es Josh Popper, el presunto nuevo novio de Madonna?

escuchar

El nombre de Madonna no pierde vigencia jamás, ni en la música ni en las noticias. Al parecer, la cantante de 64 años habría iniciado un romance con el boxeador Josh Popper, de 29, después de haber terminado su relación de poco más de siete meses con el modelo Andrew Darnell. La Reina del Pop, que recientemente sufrió la pérdida de su hermano, habría encontrado el amor otra vez, en un gimnasio de Nueva York.

Los rumores comenzaron luego de que el 12 de febrero pasado, Popper compartió una serie de fotografías en su cuenta de Instagram, donde se lo veía muy cerca de la artista en las instalaciones del Gleason’s Gym, ubicado en Manhattan. Al lado del par también había otros miembros del gimnasio.

No obstante, en la segunda instantánea, la cantante, cuyo gran álbum Ray of Light cumplió recientemente 25 años, tiene más contacto y toma del brazo al boxeador. Madonna compartió la publicación en sus historias y dijo: “En una cultura impulsada por hombres, siempre hay excepciones”. En otra historia, donde abrazaba un saco de boxeo, añadió: “Es difícil ignorar la realidad… Que la mayoría de las mujeres son demolidas”.

Según los medios británicos, Madonna y Josh Popper, un boxeador de 29 años, tienen una relación amorosa @_joshpopper/Instagram

El miércoles, el diario británico Daily Mail reveló que era un hecho la relación entre ambos, según les reveló una fuente cercana. De acuerdo con esta premisa, habrían tenido varias citas románticas. El medio británico intentó contactar al boxeador. Sin embargo, Popper no hizo declaraciones.

¿Quién es Josh Popper?

El atleta actualmente es fundador y entrenador del grupo Bredwinners, un gimnasio de boxeo en el que enseña a jóvenes y a adultos a boxear desde cero. Junto con otros deportistas de primer nivel, comparte sus habilidades y entrenamientos.

Josh Popper es un entrenador y dueño de un gimnasio en Nueva York @_joshpopper/Instagram

A diferencia de la vida bajo los reflectores que lleva Madonna, Popper prefiere la intimidad. En sus redes sociales no comparte momentos que no sean vinculados con su trabajo. A pesar de que ha tenido pocas presentaciones arriba del ring, no descarta convertirse en un boxeador profesional en el futuro.

Además, apareció en un episodio del reality show de la serie Summer House, del portal Bravo TV, que relata la vida diaria de nueve jóvenes que viven en una casa de verano en Montauk, Nueva York. El atleta fue presentado como un entrenador de boxeo y el interés amoroso de Samantha Feher, una integrante del elenco. Sin embargo, al final concluyeron que no eran compatibles, según consignó el Daily Mail.

Madonna, en “crisis”

También según trascendidos, la intérprete de “Material Girl” se habría separado de Darnell debido a que el modelo de 23 años se enamoró de otra persona, reveló una fuente a Page Six el viernes pasado. “Fue algo muy casual (con Darnell), así que no tiene el corazón roto. Pero ocurrió en un mal momento”, aclaro la fuente al medio citado, en alusión al fallecimiento reciente del hermano de Madonna. “Tiene una pequeña crisis de confianza y esto no ayuda. Se divirtió mucho con Andrew, pero nunca fue amor ni nada por el estilo”, agregó.

