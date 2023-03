Carlos Vives fue contundente cuando le preguntaron por las nuevas letras de Shakira: “Es necesario quererse”

escuchar

Carlos Vives y Shakira lograron crear una estrecha amistad después de que grabaron juntos el exitoso tema “La bicicleta”. Es así que el cantante no ha dudado en expresarle su apoyo luego de su separación del exfutbolista Gerard Piqué. Además de haber modificado la letra de su colaboración para evitar nombrarlo y demostrarle su solidaridad a la colombiana, ahora la defendió por las críticas que recibió tras cantar junto a Bizarrap.

El cantante estuvo en Madrid para celebrar los 30 años de su carrera profesional con la publicación de un nuevo disco. Allí, la agencia Europa Press aprovechó para conversar con él sobre las nuevas canciones que ha estrenado Shakira, evidentemente relacionadas con su reciente ruptura amorosa. En ese sentido, Vives comentó que era respetable la manera en la que cada quien decidía manifestar sus sentimientos. “Lo que se necesita es quererse, cariño y ella en su estilo ha ido enfrentando su situación”, expresó.

Shakira recibió múltiples críticas por los directos mensajes que le envió a Piqué junto a Bizarrap; aunque también hubo mucha gente que la apoyó

El artista afirmó que estaba de acuerdo en cómo su colega había enfrentado la situación, dado que una separación no es sencilla: “Uno lo hace con su estilo de música... Es tan difícil cuando a uno le pasa en la vida, es tan fuerte cuando uno tiene una ruptura, sea artista o no. Cuando algo que has creído y construido se te derrumba, a mí me pasó y es muy difícil incluso oír consejos, es muy difícil porque cada uno lo vive diferente. Es demasiado propio”.

Respecto a la contundente letra de la “Mussic Session 53″, en la que se menciona al exfutbolista y a su nueva pareja, Clara Chía Martí, Vives argumentó que Shakira estaba en todo su derecho de expresar el sufrimiento de esa forma: “Un dolor así cada uno lo exorciza de una manera, ¿no? Yo, por ejemplo, por mi estilo ahí están mis canciones de despecho, pero ella lo ha entendido así y lo ha intentado superar a su estilo, a su forma... Ella ha encontrado su manera de vivir ese momento que le ha tocado pasar y siempre factura. No solo ahora, ella siempre ha facturado”, bromeó.

Finalmente, el intérprete de “Robarte un beso” deseó que la barranquillera encuentre la calma en esta nueva etapa de su vida. “Yo quiero que ella sea feliz y que todos sean felices porque al final, cuando se rompe algo así, quiere uno que los hijos sean felices”, aseveró. Asimismo, envió sus buenos deseos para el exdefensa del FC Barcelona: “Que él sea feliz y encuentre porque al final todos venimos a buscar la felicidad en la vida, ¿verdad?”.

El apoyo de Carlos Vives a Shakira en un concierto

Antes de defender a la intérprete de “Monotonía”, Vives ya le había demostrado su cariño al modificar la letra de la canción que lanzaron juntos. En un fragmento del tema “La bicicleta”, Carlos decía que a “ella le gusta Barcelona”, algo que consideró que ya no iba acorde a la actualidad, dado que en aquel momento fue escrito en referencia a Piqué. Por eso, en un reciente concierto decidió omitir esa parte como signo de respeto a su colega.

Carlos Vives modificó la canción "La bicicleta" en apoyo a Shakira

Así se mostró totalmente del lado de Shakira. “Yo, por mi cariño, soy incapaz de sacar a Barcelona porque es tan importante también en esa canción. Una historia de amor, uno carga con ella para toda la vida y su relación, su amor en Barcelona, su vida, eso no va a cambiar. No va a cambiar”, cerró el artista.

LA NACION