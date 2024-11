¿Quién ganará las elecciones de Estados Unidos? Estos son los cuatro escenarios posibles

NUEVA YORK.- Las elecciones de 2024 están reñidas y son muy inciertas.

Para los demócratas, es un desafío clásico. En la última encuesta nacional del New York Times/Siena College, solo el 40 por ciento de los votantes aprobó el desempeño del presidente Biden, y solo el 28 por ciento de los votantes dijo que el país iba en la dirección correcta. Ningún partido ha conservado jamás el control de la Casa Blanca cuando una proporción tan pequeña de estadounidenses piensa que el país va bien.

El desafío para Donald Trump es mucho más inusual, pero igualmente obvio: es un delincuente convicto que intentó anular las últimas elecciones. Por lo general, esto sería motivo de descalificación, y Trump todavía enfrenta varios procesos penales más.

Por si fuera poco, cada bando tiene otra vulnerabilidad importante (y en gran medida autoinfligida) en un tema importante: el aborto para los republicanos, la inmigración para los demócratas.

Un trabajador electoral hace un gesto hacia una máquina para emitir su voto mientras los votantes visitan un lugar de votación para emitir su voto el 5 de noviembre de 2024 en Atlanta, Georgia MEGAN VARNER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

No obstante, un candidato va a ganar esto.

Si el resultado final se asemeja a las encuestas, todas las fortalezas y debilidades se anularán más o menos, dando lugar a otra elección reñida. Sin embargo, hay razones para pensar que la carrera podría decantarse en un sentido u otro. Las encuestas pueden mostrar una carrera reñida ahora, pero podrían equivocarse en cualquier sentido. Incluso si las encuestas son mejores en este ciclo, los votantes aún podrían decidir sumariamente que las desventajas de un lado son más importantes cuando se dirijan a las urnas.

A continuación se presentan cuatro escenarios de lo que podría suceder en esta elección. Todos son plausibles, tan plausibles que cada uno podría parecer obvio en retrospectiva.

Victoria aplastante de Harris

Si Kamala Harris gana por un amplio margen, deberíamos haberlo visto venir desde el principio.

Los demócratas han ganado una elección tras otra desde la sorprendente victoria de Trump en 2016. Lo derrotaron en 2020, y podría decirse que les ha ido aún mejor desde el 6 de enero. Se han destacado en las elecciones especiales y han tenido un mejor desempeño en las elecciones de medio término (dada la tendencia a una reacción negativa en las elecciones intermedias contra el partido que ostenta la presidencia). Incluso les fue bien en las primarias de los dos principales candidatos del estado de Washington de este año, una especie de día de la marmota en un año electoral para los adictos a la política.

Sí, el electorado desconfía del statu quo, pero las reglas habituales no se han aplicado desde el 6 de enero y la decisión de la Corte Suprema de revocar Roe v. Wade, el fallo que protegía el derecho al aborto. Si la gente va a las urnas pensando en el aborto, el 6 de enero y las amenazas a la democracia (como ha sucedido en los últimos años), Harris podría ganar decisivamente. En la última encuesta nacional de Times/Siena, Harris tenía una ventaja de 13 puntos porcentuales en el aborto y de siete puntos en la democracia.

La vicepresidenta estadounidense y candidata presidencial demócrata Kamala Harris sube al escenario durante un mitin de campaña en el Monumento Histórico Nacional Carrie Blast Furnaces, en las afueras de Pittsburgh, en Rankin, Pensilvania REBECCA DROKE - AFP

¿Podría Trump afrontar una derrota decisiva? No es algo descartable. Por un lado, existe la posibilidad de que los encuestadores hayan compensado en exceso el hecho de no haber logrado llegar a sus partidarios en las elecciones recientes.

Por otro lado, la fuerza de Trump se basa en terreno inestable. Necesita conseguir que los votantes descontentos, jóvenes, negros e hispanos salgan a votar por un candidato muy diferente al que hubieran votado en el pasado. Si estos votantes descontentos vuelven a votar por Harris o simplemente no se presentan, la carrera podría verse diferente muy rápidamente.

Y, por último, la carrera giró hacia la democracia en la recta final. Esto se debe en parte a que la elección en sí plantea naturalmente preguntas sobre si Trump y sus aliados aceptarán los resultados. Trump ha llamado la atención sobre el tema con comentarios sobre el uso del ejército contra un “enemigo interno”. Su ex jefe de gabinete, John Kelly, también dijo recientemente que Trump encajaba en la definición de fascista.

No haría falta mucho para que la elección pareciera una victoria aplastante para Harris. Si superara sus cifras de las encuestas por apenas dos puntos, ganaría más de 300 votos en el Colegio Electoral. Teniendo en cuenta la situación de los demócratas hace unos meses, incluso una victoria modesta parecería una victoria aplastante.

Esta imagen muestra una camiseta con una imagen de la vicepresidenta estadounidense y candidata presidencial demócrata Kamala Harris como parte de una exposición del artista chino Dong Dawei titulada "La elección del mundo de Yiwu" ADEK BERRY - AFP

No hay ninguna razón por la que a Harris no pudiera irle aún mejor. Después de todo, las encuestas muestran que le está yendo bastante bien entre los votantes blancos y mayores, lo que, para los demócratas, normalmente contaría como el gran desafío. El sábado por la noche, la encuesta final de Selzer/Des Moines Register ofreció quizás la ilustración más llamativa hasta ahora de esa potencial fortaleza: Harris lideraba por tres puntos en el estado sólidamente republicano de Iowa. Puede que no dé resultado, pero puede quedarse muy lejos del “Iowa azul” y aún así contaría como una reprimenda decisiva al Make America Great Again, el MAGA de Trump.

Si a la fortaleza de los votantes blancos de mayor edad se suman los márgenes demócratas habituales entre los votantes jóvenes, negros e hispanos, de repente se empieza a vislumbrar una derrota aplastante. Las encuestas finales del Times/Siena sobre los estados clave mostraron que estaba logrando avances tardíos precisamente entre estos grupos.

Como en 2020

En el polarizado país de hoy, ¿qué podría ser menos sorprendente que una repetición más o menos de las elecciones de 2020: otra elección reñida en los estados en disputa, con pocos cambios con respecto a hace cuatro años?

Después de todo, Trump está en la boleta por tercera vez consecutiva. Los votantes pueden dudar, pero es fácil ver cómo podrían votar en su mayoría como lo hicieron la última vez, obteniendo un resultado muy parecido al de 2020.

Eso es esencialmente lo que muestran las encuestas hoy: una pequeña diferencia de uno o dos puntos en los mismos siete estados en disputa donde Biden y Trump terminaron con unos pocos puntos de diferencia hace cuatro años.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habla con los periodistas después de aterrizar en el jardín sur de la Casa Blanca en Washington, DC, el 2 de septiembre de 2024 MANDEL NGAN - AFP

Se podría pensar que una repetición de 2020 significa una victoria de Harris, pero no es eso a lo que me refiero. Ella podría ganar la elección de “repetición de 2020″ con más frecuencia que no, pero este escenario no se trata de una repetición exacta de la última elección. La carrera de 2020 estuvo tan reñida en el Colegio Electoral que no harían falta muchos cambios para cambiar el resultado. Incluso una caída modesta en el apoyo o la participación a Harris entre los votantes jóvenes, negros o hispanos podría ser suficiente para poner a Trump en la cima.

Biden ganó en Georgia, Arizona y Wisconsin por menos de un punto; en una repetición de 2020, Harris necesitaría que al menos uno de esos estados prevaleciera.

Harris podría ser una ligera favorita en un escenario de repetición de 2020. Pero, gane quien gane, la elección sería muy reñida.

Como en 2022

De los cuatro escenarios, quizás este sea el más difícil de prever. Históricamente, no hay muchas razones para pensar que las elecciones de mitad de término tengan mucho valor predictivo para las próximas elecciones presidenciales.

Sin embargo, las encuestas sugieren que las elecciones de 2024 podrían parecerse más a las de medio término de 2022 que a la carrera de 2020: una elección en la que diferentes estados, regiones y grupos demográficos oscilan significativamente, pero en diferentes direcciones.

Por un lado, las encuestas nacionales muestran una carrera mucho más reñida que hace cuatro años, incluso cuando Harris sigue siendo competitiva en los campos de batalla clave. Esto también es lo que sucedió en las elecciones de mitad de mandato de 2022, cuando los republicanos ganaron el voto popular pero tuvieron dificultades en los estados clave.

Por otro lado, muchas encuestas muestran que a Trump le está yendo bien en los mismos lugares donde los republicanos sobresalieron en las elecciones de mitad de término, como Nueva York y Florida. Por el contrario, Harris está mostrando más resiliencia en los estados del norte relativamente blancos en disputa, donde los demócratas sobresalieron en 2022.

El expresidente Donald Trump se encuentra en el escenario con la exprimera dama Melania Trump después de anunciar una tercera candidatura a la presidencia en Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el martes 15 de noviembre de 2022 Rebecca Blackwell - AP

¿Por qué las elecciones intermedias habrían sido un presagio de un cambio en el mapa electoral? Fueron las primeras elecciones después de la pandemia y toda la agitación que le siguió, incluido el 6 de enero, el final de Roe, el debate sobre la “conciencia”, un aumento de la delincuencia y el aumento de los precios. Muchos de estos problemas también eran profundamente personales, desde el cierre de escuelas y los mandatos de vacunación hasta la sensación de no poder comprar una primera vivienda.

A diferencia de muchos debates de políticas nacionales, muchos de estos problemas se desarrollaron de manera diferente en cada estado. En Nueva York, el derecho al aborto estaba protegido de manera segura por el gobierno demócrata, pero una ola de delincuencia azotó el metro y los nuevos inmigrantes sobrecargaron los recursos de la ciudad. Mientras tanto, en Michigan, el movimiento para detener los robos hizo estragos y el final del fallo Roe vs. Wade amenazó el derecho al aborto.

O tal vez a Harris realmente la está yendo bastante bien en estados como Iowa o Nebraska, donde los votantes se han centrado en los excesos republicanos y las prohibiciones del aborto, incluso cuando el éxito de los demócratas en Wisconsin y Michigan curiosamente ayudó a sacar el aborto de la mesa.

Mike Samson lee el periódico mientras espera en la fila antes de que se abran las urnas en el Centro Multiservicios Metropolitano el 5 de noviembre de 2024 en Houston, Texas DANIELLE VILLASANA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Otro factor: la campaña. Mientras que los votantes de tendencia demócrata pueden descargar su frustración con el statu quo emitiendo su voto en Nueva York o California, los votantes de Pensilvania o Michigan pueden tener una perspectiva diferente. En estos estados clave, los demócratas han gastado millones en anuncios, han tocado miles de puertas y los propios votantes saben lo que está en juego. En un momento en que los demócratas cuentan con que los votantes dejen de lado sus frustraciones con el statu quo, tal vez la campaña sea exactamente lo que podría hacer que los campos de batalla sean diferentes del resto del país.

Ya sea que se repita lo de 2022 o 2020, la conclusión es la misma: una elección muy reñida en la que cualquiera de los dos lados puede prevalecer. Tengamos en cuenta que los republicanos ganaron el voto popular de la Cámara de Representantes en estados que valen más de 270 votos electorales en 2022, incluso cuando los demócratas ganaron las carreras clave para el Senado.

Aun así, las diferencias entre una repetición en 2020 y 2022 son importantes. En el escenario de 2022, Harris tendría muchas menos posibilidades de ganar el voto popular. También podría enfrentar un desafío más difícil en los relativamente diversos estados en disputa del “Cinturón del Sol”, como Georgia o Arizona. Sin el “Cinturón del Sol”, sus posibilidades se reducirían a ganar en Michigan, Wisconsin y Pensilvania. Es posible, pero una tarea difícil.

El realineamiento

Si Trump gana por un amplio margen, deberíamos haberlo visto venir desde el principio.

En los papeles, esta elección debería ser una victoria republicana. Después de todo, el índice de aprobación del presidente Biden está estancado en el 30%, los votantes están convencidos de que el país va en la dirección equivocada y no creen que la economía esté en buena forma. Son cifras negativas para el partido gobernante, y los oficialismos han sido derrocados elección tras elección en todo el mundo.

Las señales de una victoria republicana se han ido acumulando durante años. Por primera vez desde 2004, las encuestas de mayor calidad muestran que los republicanos tienen una ventaja en la identificación partidaria. Las cifras de registro partidario también han tendido significativamente a favor de los republicanos, y los republicanos registrados están a punto de superar en número a los demócratas en el electorado de noviembre en todos los estados en disputa con registro partidario: Pensilvania, Carolina del Norte, Arizona y Nevada.

El expresidente estadounidense y candidato presidencial republicano Donald Trump saluda al salir después de hablar en su último mitin de campaña en el Van Andel Arena en Grand Rapids, Michigan, el 5 de noviembre de 2024 KAMIL KRZACZYNSKI - AFP

Si bien a los demócratas les ha ido bien en las recientes elecciones con menor participación, se ha debido principalmente al apoyo que recibieron entre los votantes con alta participación. Es más probable que la base menos comprometida de Trump se presente en estas elecciones de alta participación. Y, de hecho, en un estado tras otro, el voto anticipado es mucho más republicano que en el pasado. Los demócratas esperan contrarrestar esto con una participación mayor el día de las elecciones que en ciclos recientes, pero si no lo hacen, las elecciones podrían convertirse rápidamente en una derrota aplastante.

No, las encuestas no muestran una victoria aplastante de Trump, pero ¿qué podría ser menos sorprendente que las encuestas subestimen a Trump, tal como lo hicieron en 2016 o 2020? Los encuestadores nunca encontraron una explicación convincente de qué salió mal, y la más simple es que sencillamente no pueden llegar a suficientes partidarios de Trump menos comprometidos. A pesar de sus esfuerzos durante los últimos ocho años, es posible que simplemente no haya solución para este problema.

En este escenario, la aparente fortaleza de Harris entre los votantes blancos y mayores, o su resistencia en los estados decisivos del Medio Oeste, no es más que otro espejismo de las encuestas, exactamente en los mismos estados donde las encuestas se equivocaron hace cuatro y ocho años. Si a eso le sumamos los avances de Trump entre los votantes jóvenes, negros e hispanos, obtenemos una victoria decisiva para él. Marcaría el comienzo de una nueva era en la política.

El expresidente estadounidense y candidato presidencial republicano Donald Trump llega para hablar durante su último mitin de campaña en el Van Andel Arena en Grand Rapids, Michigan, en la madrugada del 5 de noviembre de 2024 JEFF KOWALSKY - AFP

¿Es “realineamiento” una palabra demasiado fuerte? Si hablamos estrictamente de 2024, entonces sí. Tal vez sea más justo llamar a una victoria decisiva de Trump una “elección de cambio”, como en 1992 o 2008.

Pero si las tres elecciones de Trump se consideran colectivamente, la palabra con “r” debería estar en la conversación. El ascenso del populismo conservador de Trump ha transformado la política estadounidense. Redefinió el conflicto político básico entre los dos partidos. Esto provocó importantes cambios demográficos, primero con Trump logrando enormes avances entre la clase trabajadora blanca y ahora entre los votantes no blancos, mientras que los demócratas ganaron entre los graduados universitarios blancos.

Si los cambios perduran después de Trump, los historiadores bien podrían mirar atrás y decir que el resultado de 2024 fue la culminación del realineamiento populista que desató hace una década.

Desde hace mucho tiempo está claro que el ascenso de Trump destruyó al Partido Republicano tal como lo conocíamos. Este escenario revelaría hasta qué punto destruyó también al Partido Demócrata tal como lo conocíamos.

Por Nate Cohn

The New York Times