"Quiero disfrutar cada partido", dice Modric antes de debutar en su quinto Mundial

El centrocampista Luka Modric dijo este martes que "disfruta" cada momento en su quinto Mundial con Croacia, un día antes del estreno de su equipo ante Inglaterra en el Grupo L.

Modric, a sus 40 años, aseguró sentirse "rejuvenecido" por la oportunidad de jugar una nueva Copa del Mundo, mientras está en el umbral de los 200 partidos con la selección croata. Suma 198.

"Mi objetivo en este torneo es disfrutar, dar lo mejor de mí, pero disfrutar", expresó el capitán ajedrezado en rueda de prensa, acompañado del entrenador Zlatko Dalic.

"Quiero disfrutar cada partido y cada entrenamiento con estos muchachos", agregó.

Modric mostró confianza de cara al duro debut de Croacia ante Inglaterra y resaltó la presencia de "muchos jugadores jóvenes", como el central Luka Vuskovic, de 19 años, que han ido uniéndose a la vieja guardia.

Consideró que el resultado del compromiso será importante, pero resaltó que "no va a definir el destino" del equipo.

Croacia, con Modric, eliminó a Inglaterra en las semifinales de Rusia 2018. Cayó después en la final contra Francia.

Cuatro años después, en Catar 2022, volvió a ser semifinalista, derrotada por Argentina, que acabó alzando el trofeo de campeón.

Dalic: "Estamos preparados"

Dalic resaltó "la calidad" de Inglaterra.

"Tienen a los mejores delanteros del mundo", expresó el técnico, cuyo equipo deberá tener especial cuidado con el letal goleador Harry Kane.

"Tienen a Kane y Kane puede hacer mucho daño", destacó el seleccionador.

Sin embargo, Dalic mostró confianza en su equipo: "Estamos bien preparados".