"Quizás jugamos contra el próximo campeón del mundo", dice el seleccionador austriaco

"Quizás jugamos contra el próximo campeón del mundo", declaró el seleccionador austriaco Ralf Rangnick este jueves en Los Ángeles tras perder 3-0 ante España en los dieciseisavos del Mundial.

"Si ven el partido de hoy hay que reconocer que es muy difícil jugar contra este contrincante. Ellos no cometieron errores, España tuvo una gran actuación. Me atrevo a decir que no solamente estuvimos ante el campeón europeo sino quizás contra el próximo campeón del mundo", declaró Rangnick.

España dio un golpe sobre la mesa en el torneo con goles de Mikel Oyarzabal (36' y 89'), que llegó a cuatro en el Mundial 2026, y Pedro Porro (66').

Rangnick, cuyo equipo no tiró entre los tres palos, reconoció la lógica de la derrota.

"Son buenísimos, superestrellas, si siguen así e incluso mejoran, lo que considero muy difícil, será difícil batirlos. Funcionan como relojes, los atacamos y fuimos valientes pero no siempre fue posible combatirlos tácticamente", dijo.

"Si alguien me pregunta quién es el jugador del partido diría que Rodri, fue excepcional e increíble verle por primera vez en directo", señaló sobre el mediocentro del Manchester City.

El técnico alemán señaló que el ambiente tras el duelo en el vestuario de su equipo era "muy emotivo", tras disputar el primer Mundial desde 1998.

"No sé si necesitamos un cambio, hay jugadores en su mejor edad y creo que el objetivo es que Austria se convierta en un participante regular en torneos europeos y mundiales, que no era el caso en el pasado", explicó sobre el futuro del pequeño país europeo.