Raphinha espera devolver a Ancelotti lo que le quitó con el Barça

El atacante Raphinha dijo este miércoles que en el Mundial 2026 espera devolver a Carlo Ancelotti, su entrenador en la selección de Brasil, lo que le quitó cuando se enfrentaron en el clásico español entre FC Barcelona y Real Madrid.

El jugador brasileño del Barça venció en ocho ocasiones al italiano cuando este estaba al mando de los merengues. El ahora seleccionador de la Canarinha, en tanto, se impuso en tres duelos celebrados entre 2022 y 2025.

En esos enfrentamientos directos, Raphinha, uno de los estandartes de los pentacampeones del mundo en Norteamérica, alzó dos Supercopas de España (2023, 2025) y una Copa del Rey (2025).

Su actual jefe, en cambio, se fue en blanco en los choques con los dos en el campo que involucraban la disputa de un título.

"Espero que todo lo que hice contra él ahora pueda hacerlo a su favor, sobre todo en el Mundial", dijo Raphinha, de 29 años, en una rueda de prensa en Basking Ridge, Nueva Jersey, donde se hospeda Brasil.

"Siempre intentaré dar lo mejor de mí mismo, tanto física como técnicamente, para la selección, no solo por él, sino también por este grupo, que se lo merece de verdad", agregó.

Brasil, seguramente sin el lesionado Neymar, debutará en la Copa del Mundo el sábado en East Rutherford, Nueva Jersey, frente a Marruecos. Luego chocará con Haití (19 de junio) y Escocia (24).

- Admirador -

El jugador azulgrana mostró su admiración por Ancelotti, que este miércoles cumplió 67 años, debido al legado que Carletto ha dejado en el fútbol de clubes.

El italiano, que se estrena como DT en un Mundial, es el único entrenador en ganar cinco Ligas de Campeones de Europa y conquistar la corona en las cinco principales ligas de Europa.

"La historia que él escribió dentro del fútbol es algo admirable, no solo para quien trabaja junto a él sino también para los adversarios. Siempre que teníamos un juego contra el Real Madrid, en España, el cuidado era máximo", afirmó Raphinha.

El atacante culé es una de las esperanzas, junto a Vinícius Jr, para que Brasil sepulte una sequía sin títulos mundiales que se extiende desde 2002.

Raphinha llega de una gran temporada con su club.

No solo conquistó una segunda liga consecutiva, también anotó 21 goles y dio ocho asistencias en 33 partidos de todas las competencias.

Pero el Scratch ha mostrado un juego irregular en el camino hacia Norteamérica 2026, adonde llegó con las bajas sensibles de Rodrygo y Estêvão.

"Tuvimos periodos complicados en esa preparación, pero creo que llegamos bien para el debut", dijo Raphinha.

En Catar 2022, su estreno mundialista, "sentía que no estaba totalmente adaptado a la selección brasileña, pero en el Mundial de ahora me siento mejor por el momento que he vivido en mi club y la situación de la selección", agregó.