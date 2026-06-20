Raphinha será sometido a "tratamiento intensivo" tras lesionarse en el Mundial

El atacante Raphinha, una de las principales cartas ofensivas de Brasil en el Mundial, será sometido a un "tratamiento intensivo" tras sufrir una lesión muscular en el muslo derecho, informó este sábado la CBF.

La entidad no brindó detalles sobre el tiempo de incapacidad del extremo del FC Barcelona, quien dejó el campo del Lincoln Financial Field de Filadelfia el viernes en el minuto 40, cuando la Canarinha ya ganaba 2-0 ante Haití, con molestias en la pierna.

Pero el portal brasileño Globo Esporte asegura que estaría listo para reaparecer en octavos de final, que comienzan en dos semanas, en caso de que la Canarinha llegue a esa instancia. Con la victoria ante los haitianos, Brasil prácticamente clasificó a 16avos.

"El jugador seguirá un protocolo de tratamiento intensivo bajo la supervisión del equipo médico de la selección brasileña, con el objetivo de recuperarse y volver a la actividad lo antes posible", indicó la CBF en un comunicado.

Desde la salida de Raphinha ante Haití, al que los auriverdes acabaron goleando 3-0 y eliminando del Mundial, se prendieron las alarmas en los pentacampeones mundiales, ya que el futbolista de 29 años tuvo problemas en esa zona del cuerpo durante la temporada.

El atacante es pieza clave en la ofensiva de Carlo Ancelotti, quien podría suplir su ausencia con Luiz Henrique, Endrick, Gabriel Martinelli o el juvenil Rayan.

"Es una lástima que haya salido lesionado. Creo que fue la misma lesión de la última vez (que lo marginó de los campos entre marzo y abril). Quedamos muy tristes, espero que no sea nada grave y que pueda seguir con nosotros", dijo Vinícius Jr, el hombre más destacado de Brasil en Norteamérica, tras la victoria contra Haití.

"Está un poco abatido, esperamos que no sea nada grave, que sea lo menos grave posible, porque es un jugador muy importante", afirmó por su parte Lucas Paquetá.

Brasil cerrará la fase de grupos enfrentando a Escocia el miércoles en Miami.

En ese partido, en el que debutaría el astro Neymar, baja desde hace un mes por una lesión muscular en la pantorrilla derecha, está en juego la punta del Grupo C y la clasificación de ambas selecciones.