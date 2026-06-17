RD Congo arranca empate 1-1 a la Portugal de Cristiano Ronaldo en debut mundialista

Los Leopardos del Congo le arrancaron un 1-1 a la poderosa y millonaria Portugal de Cristiano Ronaldo, en el debut en el Mundial 2026 de ambas escuadras este miércoles en Houston, un duelo que desnudó las debilidades lusas y dejó a los africanos en estado de gracia

El primer gol de la Seleção das Quinas llegó temprano, con un cabezazo de Joao Neves al minuto 6, augurando un escenario favorable para los europeos. Pero el Congo fue más y puso la igualdad a los 45+5' con otro cabezazo de Yoane Wissa. Ese se convirtió en el primer tanto que la República Democrática del Congo hace en un Mundial.

Las tropas del "Comandante" se mostraron desconectadas en el Houston Stadium de Texas, con dificultades para construir un juego fluido y sin entenderse con su atacante estrella. Neves apareció para el gol y desapareció. Bruno Fernandes no se lució y CR7 estuvo marcado casi todo el tiempo.

Los Leopardos, en cambio, no desaprovecharon nada. Su juego vertical, colectivo -como prometió su DT Sébastien Desabre- y veloz les dio resultado.

Los lusos deberán ahora medirse con Uzbekistán el 23 de junio, también en Houston, mientras que RD Congo irá a Guadalajara para medirse con Colombia.

Alineaciones:

Portugal: Diogo Costa - Joao Cancelo, Tomás Araújo, Renato Veiga, Nuno Mendes (Nélson Semedo 72) - Bernardo Silva (Francisco Chico Conceicao 46), Joao Pedro Goncalves Neves - Bruno Fernandes, Vítor Ferreira (Gonçalo Ramos 83), Pedro Neto (Rafael Leão 72) - Cristiano Ronaldo (cap). DT: Roberto Martínez.

República Democrática del Congo: Lionel Mpasi-Nzau - Aaron Wan-Bissaka (Gideon Kalulu 85), Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba (cap), Steve Kapuadi, Fuka Arthur Masuaku (Joris Kayembe 75) - Edo Kayembe (Charles Pickel 75), Samuel Moutoussamy, Ngal'ayel Mukau (Noah Sadiki 57) - Yoane Wissa, Cédric Bakambu (Simon Banza 85). DT: Sébastien Desabre.