Tras las pérdidas sufridas en la guerra, Hezbollah emerge como ganador del acuerdo

BEIRUT.– El acuerdo provisional de Irán con Estados Unidos parece destinado a reforzar la posición política y financiera de Hezbollah en el Líbano, ya que Teherán promete más financiación para su aliado una vez que comience a fluir el dinero, según cuatro fuentes familiarizadas con los vínculos entre Teherán y el grupo.

Una inyección de capital a Hezbollah podría ayudarlo a recuperarse de las graves pérdidas sufridas en la guerra y asestar un duro golpe a Israel, que infligió severos golpes al grupo respaldado por Irán en la guerra de 2024 y ha hecho campaña contra el levantamiento de las sanciones a Teherán.

Se espera que el memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán, que se firmará el viernes, ponga fin a las hostilidades en todos los frentes, según ha declarado Pakistán, país mediador, aunque sus términos no se han hecho públicos .

El cese de los combates, a instancias de Irán, incluye al Líbano, donde Hezbollah disparó contra Israel en solidaridad con Teherán el 2 de marzo pasado, lo que desencadenó una ofensiva israelí que ha causado miles de muertos y ha llevado a Israel a invadir el sur, en un conflicto que se ha desarrollado en paralelo al enfrentamiento más amplio entre Estados Unidos e Irán.

Esta fotografía, tomada desde la Alta Galilea, en el norte de Israel, cerca de la frontera entre Israel y Líbano, muestra tanques israelíes Merkava circulando por una carretera junto a edificios destruidos en el sur de Líbano el 17 de junio de 2026. JACK GUEZ - AFP

La situación en el sur del Líbano sigue siendo volátil. Irán advirtió a Israel el martes que esperara una respuesta militar iraní si no cesaba los ataques en el sur, donde Israel ha dicho que mantendrá tropas y la violencia, aunque mucho menor, ha continuado .

El alto el fuego en el Líbano deja a Hezbollah políticamente fortalecido tras dos años de reveses, incluida la caída de su aliado sirio Bashar al-Assad en diciembre de 2024.

También acorrala al gobierno libanés, respaldado por Estados Unidos, que fracasó en sus propios esfuerzos por lograr un alto el fuego más amplio en las conversaciones cara a cara con funcionarios israelíes en Washington durante los últimos dos meses, como vía para frenar el papel militar de Hezbollah.

Ese grupo musulmán chiíta designado como organización terrorista por Washington, ha sido armado y financiado por Teherán desde su fundación por la Guardia Revolucionaria en 1982.

Más fondos para Irán

Dos diplomáticos regionales informados por Teherán afirmaron que Irán había asegurado al grupo que recibiría más fondos una vez que se descongelaran los activos, mientras que una fuente libanesa de alto rango declaró que Irán había prometido fondos lo antes posible, y otra fuente libanesa indicó que se esperaba que Irán aumentara su apoyo. Ninguna de las fuentes proporcionó cifras.

La oficina de prensa de Hezbollah afirmó que Irán había anunciado públicamente su apoyo a la organización y que esa ayuda continuaba.

Una simpatizante de Hezbollah y su hija posan frente a un enorme cartel que muestra a un funcionario del partido asesinado por Israel durante una ceremonia para conmemorar el primer día de las celebraciones de Ashura en el santuario del exlíder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, en un suburbio al sur de Beirut Marwan Naamani - dpa

Al ser consultada sobre si Hezbollah recibiría una parte de los fondos iraníes liberados, la oficina de prensa declaró a la agencia Reuters que Teherán continuaría apoyando al Líbano “independientemente de los detalles de la recuperación de sus fondos”.

Un funcionario estadounidense afirmó que Washington le había comunicado a Irán que “los fondos no se descongelarán si van destinados a alguna organización terrorista”.

“El memorando de entendimiento también intima a Irán a mantener bajo control a los grupos aliados, ya que, de no hacerlo, no podrán acceder a ninguno de los beneficios del acuerdo”, dijo el funcionario.

La oficina del primer ministro israelí y el ministerio de asuntos exteriores de Irán no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Irán ha mantenido su apoyo financiero a Hezbollah a pesar de los años de severas sanciones estadounidenses: transfirió unos 1000 millones de dólares al grupo en los primeros diez meses de 2025, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

El precio de la guerra

La guerra ha infligido enormes costos al Líbano: las fuerzas israelíes han desplazado a una quinta parte de la población y arrasado aldeas del sur, alegando que Hezbollah opera desde zonas civiles.

Como reflejo de sus dificultades financieras, Hezbollah declaró en mayo que había tenido que reducir los pagos en efectivo. A principios de este mes, el grupo ofreció una ayuda de 200 dólares a familias desplazadas, la primera ayuda económica que ha ofrecido durante la guerra, según informaron los beneficiarios.

Mohanad Hage Ali, del Carnegie Middle East Center, un centro de estudios, afirmó que una importante inyección de dinero iraní supondría un “cambio radical” para Hezbollah, permitiéndole ayudar a sus electores y reparar las alianzas políticas debilitadas en el Líbano.

Preveía que el tema del desarme de Hezbollah quedaría en segundo plano, señalando que la organización podría alegar la ocupación israelí como justificación para permanecer armado. Calificó a Hezbollah como un activo estratégico para Irán al que Teherán difícilmente renunciaría.

Esta fotografía, tomada desde la Alta Galilea, en el norte de Israel, cerca de la frontera entre Israel y Líbano, el 17 de junio de 2026, muestra edificios destruidos y una densa columna de humo que se eleva a lo lejos tras el castillo medieval de Beaufort (izquierda), en el sur de Líbano, conocido localmente como Qalaat al-Shaqif o Shaqif Arnoun, capturado por las fuerzas israelíes el mes pasado JACK GUEZ - AFP

Irán está presionando para que Israel se retire del Líbano; su ministro de Asuntos Exteriores declaró el martes que la continua presencia de tropas israelíes en el Líbano se consideraría una violación del memorando de entendimiento.

Hezbollah cree que Irán no firmará un acuerdo nuclear definitivo con Washington a menos que Israel se retire del Líbano.

La presión de Irán para lograr un alto el fuego en el Líbano y sus exigencias de retirada israelí han asestado un duro golpe a los esfuerzos de Beirut por afirmar su soberanía y negociar el fin de la guerra.

El presidente libanés Joseph Aoun criticó duramente a Irán a principios de este mes, acusándolo de utilizar al Líbano como moneda de cambio en sus conversaciones con Estados Unidos. Pero el lunes, habló con el ministro de Asuntos Exteriores iraní y acogió con satisfacción el memorando de entendimiento.

Andreas Krieg, de la Escuela de Estudios de Seguridad del King’s College de Londres, afirmó que la retirada israelí “solo puede lograrse de forma realista a través de la diplomacia”, lo que plantea la cuestión de qué concesiones estaría dispuesto a ofrecer Hezbollah.

Israel quiere el desmantelamiento de esa organización, pero el grupo descarta el desarme.

Krieg afirmó que una fórmula más plausible para resolver ese punto muerto sería algún tipo de desmilitarización del sur del Líbano a cambio de la retirada israelí.

Los acuerdos de alto el fuego anteriores exigían que Hezbollah no tuviera combatientes en la zona comprendida entre Israel y el río Litani, que fluye de este a oeste a través del sur del país. La oficina de prensa de Hezbollah declaró que el grupo no podía hablar sobre su armamento mientras hubiera tropas israelíes en el Líbano.

La resistencia pro-iraní

Hezbollah consideró que unirse a la guerra pondría al Líbano en la agenda de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, y que Irán podría lograr un alto el fuego más sólido que el que puso fin al conflicto anterior en noviembre de 2024, según han declarado funcionarios de Hezbollah.

Tras ese alto el fuego, Israel continuó atacando a miembros de la organización mientras el grupo mantenía la calma.

Simpatizantes escuchan el discurso del líder de Hezbollah, el jeque Naim Qassem, durante un sermón que conmemora el primer día de Ashura, la festividad chiita que recuerda la muerte del imán Hussein, nieto del profeta Mahoma, en el siglo VII. La ceremonia tuvo lugar en Beirut, Líbano, el miércoles 17 de junio de 2026, junto a la tumba del difunto líder de Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah (al fondo). Hussein Malla - AP

La oficina de prensa de Hezbollah afirmó que Israel no podía volver a la situación anterior al 2 de marzo “sin que hubiera una respuesta”.

Asimismo, reiteró su exigencia al gobierno de que retire la decisión que prohíbe sus actividades militares.

Nick Blanford, investigador principal del grupo de expertos Atlantic Council, afirmó que la ocupación israelí había revitalizado “el discurso de resistencia de Hezbollah y va a ser muy difícil para el gobierno actuar contra la organización ahora, sobre todo si los combates se recrudecen de nuevo”.

Por Laila Bassam, Parisa Hafezi, Maya Gebeily y Tom Perry