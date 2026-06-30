RD Congo le traspasa la presión a Inglaterra: "Nuestro Mundial ya es un éxito"

El seleccionador de la República Democrática del Congo, Sébastien Desabre, trató este martes de enviarle toda la presión a Inglaterra para el cruce de dieciseisavos de final del Mundial 2026 al recordar que su equipo ya cumplió los objetivos.

En su primera participación en un Mundial en 52 años, los Leopardos avanzaron a las eliminatorias gracias al triunfo 3-1 del sábado ante Uzbekistán, el primero de su historia en el torneo.

"No tenemos mucho que perder, pero también es una fuente de motivación. Si estamos aquí, es porque lo merecemos", dijo Desabre en Atlanta en la víspera del duelo ante Inglaterra.

"Nuestra Copa del Mundo ya es un éxito en relación con nuestros objetivos", remarcó el técnico francés. "La presión está sobre la selección de Inglaterra. Ellos necesitan seguir avanzando hacia sus objetivos".

La escuadra de Thomas Tuchel, que busca terminar con 60 años de sequía de grandes títulos, será la gran favorita el miércoles en el estadio de Atlanta, pero su rival africano ya ha demostrado que es capaz de dar la sorpresa.

Ante los favoritos de su grupo, Congo empató 1-1 con la Portugal de Cristiano Ronaldo y solo cayó por un mínimo 1-0 ante Colombia.

"Inglaterra es la cuarta clasificada en el ránking mundial, nosotros somos el 41 así que, naturalmente, hay una diferencia", apuntó Desabre.

"Dicho esto, hemos demostrado en los partidos que somos tácticamente capaces de competir con selecciones como Portugal y otras (...) Es una oportunidad para lograr otra hazaña extraordinaria".