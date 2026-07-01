RD del Congo mostró ante Inglaterra la "resiliencia" de su país, afirma Desabre

El seleccionador de la República Democrática del Congo, Sébastien Desabre, consideró que sus jugadores dieron una prueba "de resiliencia" en la derrota del miércoles ante Inglaterra y durante todo el Mundial, a imagen de la que tiene este país actualmente azotado por una epidemia de ébola.

El equipo africano estuvo casi 70 minutos por delante en el marcador en su duelo ante Inglaterra por los dieciseisavos de final en Atlanta.

Congo resistió hasta que un doblete de Harry Kane en los minutos 75 y 86 dio un sufrido triunfo a la favorita Inglaterra por 2-1.

"Aunque podamos estar decepcionados por la fisonomía del partido, siempre jugamos un muy buen fútbol. Para los aficionados y para el Congo, teníamos la obligación de salir de la competición habiendo dejado cosas al mundo entero", dijo Desabre en su conferencia de prensa.

"Todo el mundo pudo ver que el fútbol congoleño tiene un muy buen nivel y que da muestras de resiliencia, lo que define muy bien al país", añadió el técnico francés.

"Es verdad que estamos decepcionados porque lo creímos posible", afirmó. "Hicimos un buen partido y al final uno de los mejores jugadores del mundo nos marcó dos goles, es una lástima".

"Les pusimos en dificultades pero ellos también supieron reaccionar, esa es la capacidad de los grandes equipos", admitió. "Quizá nos faltó un poquito de experiencia al final. Pero así es la historia".

En su regreso a un Mundial tras 52 años de ausencia, Congo dejó una gran imagen desde la fase de grupos con un empate 0-0 ante Portugal, una derrota mínima 1-0 ante Colombia y un triunfo, el primero en su historia en el certamen, frente a Uzbekistán por 3-1.

"Hicimos lo que teníamos que hacer, no estuvimos lejos de dar el 100% de lo que podíamos hacer", destacó Desabre. "Todo el mundo ganó experiencia, quiero felicitar a mis jugadores".