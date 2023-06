Recibió el peor sueldo por 70 horas de trabajo y enfatizó en la importancia de dar propina

escuchar

“No olvides las propinas”, fue la frase que una mujer estadounidense utilizó para mostrar el decepcionante sueldo que recibió por trabajar en un bar. Con un video, evidenció cómo su cheque de 150 dólares se volvió casi nada cuando le descontaron impuestos y otros pagos obligatorios, una cantidad que pudo subir si hubiera recibido esas recompensas adicionales de los clientes.

La usuaria @f.aa.ded vivió un terrible momento al quedarse casi sin dinero y decidió compartirlo en TikTok para generar conciencia sobre la difícil situación que viven los trabajadores de servicio al cliente al depender tanto de las propinas. “Este fue mi salario por hora durante dos semanas, trabajé casi 71 horas. Me pagan US$2,13 por hora como camarera y moza”, afirma, al mostrar su cheque de US$150,81.

Sin embargo, esa cantidad disminuye en un abrir y cerrar de ojos porque su pago llega ya con las deducciones: “Debería haber ganado US$150,81, pero como tengo que descontar el seguro social, Medicare y el impuesto sobre la renta, me pagaron US$9,28”, agrega la trabajadora en el clip. Si bien es algo que la desmotiva bastante, asegura que ya ha estado en ese lugar y bajo esas circunstancias por un año. Por eso, insta a los consumidores a darles propina a los empleados. “Por supuesto que recibí propinas, pero esto es lo que obtuve por mis horas”, concluye.

Una camarera se quejó del pago que recibió en un bar, en EE.UU.

A pesar de que el video fue publicado en 2020, al día de hoy todavía tiene relevancia y miles de personas lo han reproducido. En los comentarios, los usuarios consideraron que la paga de la empleada era injusta. Incluso hubo quienes hablaron desde su propia experiencia como meseros o cantineros: “Tu bar recibe mano de obra gratis y eso no está bien”; “En California recibimos salario mínimo más propinas, es un sueldo decente”; “Por eso no debería existir la cultura de las propinas, luego las empresas no pagan los salarios”; “¿Qué estado tiene el salario mínimo tan bajo?”, le dejaron.

Los trabajadores de servicio al cliente en EE.UU. también deben incluir las propinas en su declaración de impuestos Unsplash

Polémica por las propinas

A lo largo de las décadas, la cantidad de propina que se deja en Estados Unidos ha cambiado. Si bien es una norma social y no hay nadie que estipule su carácter obligatorio, casos como el anterior evidencian su importancia. Durante la década de los 50, las personas solían dejar el 10% sobre el total de su ticket. Posteriormente, en 1970 y 1980, ese porcentaje aumentó al 15%. Ahora, en 2023, la gente suele dar propina entre el 15 % y el 25 %, según una encuesta de Creditcards.com.

Además, señala CNBC, la pandemia de Covid ejerció más presión sobre el alza en propinas, cuando los consumidores comenzaron a darles mucho más a los empleados al considerar lo afectada que estaba la industria de los servicios. No obstante, con lo peor de la contingencia sanitaria en el pasado, los críticos se preguntan cuál será el fin de ese incremento, dado que opinan que si el sueldo de los trabajadores depende de estos extras, los jefes se aprovecharán para generar ganancias sin preocuparse por los salarios de su personal.

