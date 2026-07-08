Recuadro de las principales previsiones económicas del FMI

El Fondo Monetario Internacional publicó el miércoles una actualización de su informe de Perspectivas de la Economía Mundial (WEO, por sus siglas en inglés), en la que evalúa la salud de la economía global.

La siguiente tabla muestra las previsiones de crecimiento del PIB y de inflación mundial en porcentajes, con la variación respecto al WEO de abril entre paréntesis.

2026

2027

Mundo

3,0 (-0,1)

3,4 (+0,2)

Economías avanzadas

1,7 (-0,1)

1,8 (+0,1)

EE.UU.

2,3 (0,0)

2,2 (+0,1)

Eurozona

0,9 (-0,2)

1,2 (0,0)

Alemania

0,7 (-0,1)

1,0 (-0,2)

Francia

0,6 (-0,3)

0,9 (0,0)

Italia

0,5 (0,0)

0,5 (0,0)

España

2,1 (0,0)

1,8 (0,0)

Japón

0,6 (-0,1)

0,7 (+0,1)

GB

1,0 (+0,2)

1,3 (0,0)

Canadá

1,1 (-0,4)

1,7 (-0,2)

Economías emergentes y desarrolladas

3,8 (-0,1)

4,5 (+0,3)

China

4,6 (+0,2)

4,1 (+0,1)

India

6,4 (-0,1)

6,7 (+0,2)

Rusia

1,1 (0,0)

1,1 (0,0)

América Latina y Caribe

2,4 (+0,1)

2,7 (0,0)

Brasil

2,4 (+0,5)

2,2 (+0,2)

México

1,6 (+0,1)

2,2 (+0,1)

Oriente Medio y Asia Central

0,7 (-1,2)

6,5 (+1,9)

África subsahariana

4,3 (0,0)

4,5 (+0,1)

Sudáfrica

1,1 (+0,1)

1,3 (0,0)

Inflación mundial

4,7 (+0,3)

3,9 (+0,2)