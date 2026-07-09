Regreso de Leonard a Toronto queda en suspenso por investigación a los Clippers

El regreso de Kawhi Leonard a Toronto está en pausa a la espera de que concluya la investigación de la NBA sobre si Los Angeles Clippers eludieron las normas del tope salarial al pagarle a través de un supuesto contrato de patrocinio.

"La oficina de la liga de la NBA nos informó que, como resultado de la investigación en curso que involucra a los Clippers, asumiríamos el riesgo de cualquier posible desenlace de la investigación que afectara a Kawhi", dijeron los Raptors en un comunicado este jueves.

"A la luz de esto, esperaremos hasta que la investigación de la liga concluya", agregó el equipo.

Los Clippers y los Raptors habían acordado un traspaso el 30 de junio que enviaría a Leonard, dos veces Jugador Más Valioso de las Finales de la NBA, de vuelta a Toronto, donde ganó un título en 2019.

Los Clippers recibirían al alero All-Star Brandon Ingram, al escolta suplente Gradey Dick y selecciones de primera ronda del Draft de 2031 y 2033 como parte del acuerdo.

Leonard, siete veces All-Star, quien también ganó un título con los San Antonio Spurs en 2014, viene de la temporada con el mayor promedio anotador de su carrera, con 27,9 puntos por partido.

Pero su campaña se vio ensombrecida por la investigación, que se inició en septiembre tras denuncias de que el contrato de patrocinio de 28 millones de dólares de Leonard con la empresa Aspiration, ahora en bancarrota, no era más que un mecanismo para proporcionarle pagos indirectos y así sortear el tope salarial.

Los Clippers, su propietario Steve Ballmer y Leonard han negado cualquier irregularidad, y la NBA no ha dado un plazo para el final de la investigación.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, dijo en junio que su instrucción al despacho de abogados que lleva la investigación había sido: "No podemos estar investigando para siempre".

"En algún momento tenemos que cerrarla. Pero, al mismo tiempo, lo más importante es que lo hagamos bien", dijo Silver.

Los Clippers difundieron un comunicado el jueves en el que afirmaron que el equipo "no canalizó dinero hacia Kawhi Leonard a través de Aspiration".

Los Clippers dijeron que siguen confiando en que serán exonerados y que el traspaso se concretará, mientras que los Raptors señalaron que esperan que así sea.

"Los Raptors siguen deseosos de traer de vuelta a Kawhi a Toronto y esperan una rápida resolución para nuestros jugadores, nuestra organización y nuestros aficionados", dijeron los Raptors.