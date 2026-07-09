El IRS anuncia un alivio automático de multas, pero con condiciones para ser elegible

El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) anunció un nuevo proceso de alivio automático de multas para ciertos contribuyentes. Según el anuncio, los solicitantes pueden ser elegibles si tienen un historial de presentación y pago puntuales de impuestos.

AEP, el nuevo sistema de alivio automático de multas del IRS

Mediante un comunicado oficial, el IRS informó un nuevo proceso automático para brindar alivio de multas a los contribuyentes con un historial de presentación y pago puntuales de impuestos. Las autoridades afirmaron que este sistema reduce la necesidad de que las personas soliciten asistencia.

El alivio del IRS está reservado a contribuyentes con un historial de presentación y pago puntual de impuestos Fotomontaje con IA

De acuerdo con la agencia recaudadora, la nueva Exención Automática de Sanciones (AEP, por sus siglas en inglés) sustituirá al antiguo mecanismo administrativo de First Time Abate y está diseñada para simplificar el proceso y reducir la carga para aquellos con un buen historial de cumplimiento.

“La exención automática de multas refleja el compromiso del IRS de simplificar y uniformar el pago de impuestos”, declaró Frank J. Bisignano, director ejecutivo de la entidad.

Cómo funciona el proceso de alivio automático de multas del IRS

El AEP se aplica a las declaraciones originales elegibles a partir de las declaraciones trimestrales de los años fiscales 2025 y 2026, así como a los períodos fiscales futuros. Según las autoridades, se espera que comience a funcionar este verano.

Los contribuyentes califican si tienen un historial de presentación y pago oportuno de cualquier impuesto adeudado durante los tres años anteriores (o 12 trimestres consecutivos para las declaraciones trimestrales). Bajo este sistema, podrán eximirse las sanciones durante el procesamiento por:

No haber presentado la declaración.

Falta de pago.

No haber realizado depósitos tributarios cuando corresponda.

Las personas que cumplen los requisitos no necesitan realizar ninguna gestión para obtener el alivio del IRS Imagen ilustrativa generada con IA

Los usuarios no necesitan realizar ninguna gestión para recibir este beneficio. Si cumplen los requisitos, el IRS aplicará el AEP y emitirá una notificación para confirmar que se completó correctamente.

Durante el verano de 2026, es posible que algunos beneficiarios elegibles aún reciban avisos de multa. En esos casos, pueden contactar al IRS para solicitar el alivio bajo el esquema anterior mientras se completa la transición.

Quienes no califiquen para el AEP también pueden pedir un alivio al IRS

La agencia también señaló que no todas las declaraciones son elegibles para el AEP. Como ejemplo de documentos no elegibles, citó las declaraciones informativas y las que se presentan únicamente en respuesta a transacciones específicas o eventos poco frecuentes, como el Formulario 706, Declaración de Impuestos sobre Sucesiones de EE. UU., o el Formulario 709, Declaración de Impuestos sobre Donaciones.

La explicación del IRS sobre los procesos para reembolsos por impuestos

Quienes no cumplan los requisitos para el AEP aún pueden solicitar la exención de multas por causa justificada, informó el IRS.

El IRS revisará estas solicitudes y notificará a los contribuyentes el resultado. Esta exención aplica por diferentes motivos, como falta de presentación a tiempo, penalizaciones relacionadas con la información y otros.

En general, la existencia de una causa justificada se determina caso por caso, para lo que se consideran todos los hechos y circunstancias de la situación. Además, los motivos que dan derecho a una exención de este tipo dependen de la sanción que se adeude y de las normas del Código de Rentas Internas.