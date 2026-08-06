Regulador estadounidense aprueba la vacuna contra la gripe de Moderna

El fabricante de vacunas Moderna informó el miércoles que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) aprobó su nueva vacuna contra la gripe, casi seis meses después de que el organismo regulador rechazara una solicitud para su revisión.

La primera vacuna contra la gripe basada en la tecnología ARN mensajero (ARNm) de la compañía, mFLUSIVA, ha sido aprobada para su uso en todos los adultos de 50 años o más, señaló la farmacéutica estadounidense en un comunicado.

"Moderna espera tener mFLUVISA disponible para las poblaciones elegibles en EE.UU. para la temporada de virus respiratorios 2026-2027", informó.

La empresa afirmó en febrero que los reguladores federales habían calificado sus ensayos clínicos de insuficientes y rechazaron su solicitud de revisión de la nueva inyección.

Pero la FDA rectificó su postura una semana después, luego de una reunión que Moderna calificó como "constructiva".

La nueva vacuna utiliza tecnología de ARNm, que ha sido criticada por el secretario de Salud del gobierno de Donald Trump, Robert F. Kennedy Jr.

Kennedy suspendió las subvenciones federales de investigación que financiaban el desarrollo del ARNm. Bajo sus órdenes, la FDA ha pedido reconsiderar los procedimientos de aprobación de determinadas vacunas, incluida la de la gripe, junto con propuestas de cambios en la política federal que han generado gran preocupación entre los profesionales de la salud pública y la medicina.

Durante su primer mandato, Trump calificó la tecnología de ARNm de "milagro moderno". Se empleó durante la pandemia de Covid-19 para desarrollar rápidamente una inmunización contra la enfermedad y se le atribuye haber salvado millones de vidas.

Las vacunas contra la Covid-19 son consideradas seguras y eficaces por las autoridades sanitarias mundiales y protegen contra las formas más graves de la infección.