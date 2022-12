Relató “lo malo de ser latina y vivir en Estados Unidos” y generó un extraño debate

escuchar

Entre los múltiples aspectos que se deben considerar a la hora de desear vivir en otro país, el hecho de ir a comprar zapatos y poder encontrar el talle correcto no es algo que preocupe a la mayoría. Este aspecto pasa desapercibido hasta que a las personas les surge la necesidad de renovar el calzado y de enfrentarse a todo un reto por la diferencia en los tamaños. Tanto los países de América Latina y Estados Unidos utilizan su propio sistema. Ante este panorama, Andrea Lizeth, una ecuatoriana que reside en la nación norteamericana compartió su experiencia.

A través de su cuenta de TikTok @demonia.ec, la joven expuso su caso: “Lo malo de ser latina y vivir en Estados Unidos es que me toca estar buscando mis zapatos en la sección de niños, porque mi talla no existe”.

Una joven relató "lo malo de ser latina y vivir en Estados Unidos"

En cuanto publicó su clip, otras mujeres reaccionaron con sus propios testimonios similares: “Sería yo”, “Ya somos dos”, dijeron. Otros comentarios también fueron parte de los que respaldaron la situación: “No te preocupes yo soy Colombiana y me pasa lo mismo”, sumó una usuaria. Además, debido a lo que escribieron, quedó comprobado que no es algo exclusivo de Estados Unidos: “Yo latina y viviendo en Londres también busco mi talla de zapatos en sección de niños”.

Para sorpresa de muchos, destacaron opiniones totalmente en sentido opuesto: “Yo sufro lo contrario. Soy 41 y en Perú no es común que una chica sea talla grande” dijo una mujer: “Yo soy bien ecuatoriana y calzo 40. Así que también sufro”; “A mí me pasa eso aquí en Latinoamérica. Soy 40 y es difícil encontrar mi talla de calzado”; “Es allá donde tengo que vivir calzo 39/40 y a veces no encuentro zapatos de mi talla y modelo que me guste”; “Yo soy mexicana y calzo enorme del 10 y solo allá encuentro zapatos”, escribieron.

Las medidas más populares de calzado

Hay algunos datos que comprueban que las mujeres de Estados Unidos calzan tallas más grandes Andie Gómez-Acebo / Unsplash

“No entiendo qué tiene que ver la talla del pie con ser latina. Creo que todos los habitantes del planeta calzamos diferente”, fue uno de los comentarios que le hicieron y, aunque es difícil confirmarlo o descartarlo, hay algunos datos disponibles para analizar.

De acuerdo con sitio Footwear News, especializado en contenidos sobre tendencias en la industria del calzado, que cita un informe realizado por National Shoe Retailers, el tamaño de pie más común para las mujeres en Estados Unidos está entre 8,5 y 9 (el equivalente a 5,5 o 6 en tallas que se venden en México o 38,5-9 de Ecuador). Lo que sorprende a algunas personas es que el promedio ha aumentado más de una talla en las últimas tres décadas, dado que en 1970 el tamaño estándar de pie femenino solía ser 7,5 (4,5 de México o 37,5 de Ecuador).

Los latinoamericanos suelen tener los pies más pequeños que los de otros países, con tallas que oscilan entre 5 y 8 de Estados Unidos. En el caso de la tiktoker, aseguró que calzaba 34 de Ecuador, equivalente a 4 de Estados Unidos, por lo que es importante tener en cuenta estas diferencias cuando se buscan zapatos nuevos en el extranjero.

Con toda esta variedad de esquemas, comprarlos puede ser desalentador, pero la clave está en conocer el tamaño y la forma. Un consejo es, antes de ir a las tiendas, medir los pies trazando su contorno con un lápiz sobre un papel y luego utilizar una regla o cinta métrica para comprobar la longitud en centímetros o pulgadas. De esta forma, se puede tener una idea exacta del talle que uno busca.

