Renuncia el jefe de la Patrulla Fronteriza de EE. UU.

El jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Michael Banks, renunció este jueves y se convirtió así en el último funcionario de control migratorio en abandonar la administración de Donald Trump

"Agradecemos al jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Michael Banks, por sus décadas de servicio a este país", declaró Rodney Scott, comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP)

"Durante su gestión como jefe, la frontera pasó del caos a ser la frontera más segura jamás registrada", agregó en un comunicado

El presidente Donald Trump basó su campaña hacia la Casa Blanca en la promesa de impedir los cruces en la frontera con México y de expulsar a millones de migrantes indocumentados

Bajo el mando de Banks, la Patrulla Fronteriza se involucró en operaciones migratorias lejos de la frontera, con agentes llevando a cabo redadas contra migrantes en las principales ciudades de todo el país

Trump reemplazó a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en marzo y degradó a un comandante de alto perfil de la CBP

Todd Lyons, director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Ice), anunció a su vez sus planes de dejar el cargo a finales de este mes