En Estados Unidos: cuál es el precio actualizado de la nueva Toyota 4Runner en mayo 2026
Las variantes del modelo de la marca japonesa tienen distintas características y valores
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La marca japonesa Toyota dispone en Estados Unidos de 12 versiones de la 4Runner 2026, divididas entre modelos a gasolina y variantes híbridas. Además de informar los precios en mayo de 2026, la automotriz también mantiene vigentes hasta el 1° de junio distintos programas de alquiler con cuotas mensuales que parten desde US$389 y opciones de financiación a 60 meses.
Las versiones a gasolina de la Toyota 4Runner 2026 y sus precios en EE.UU.
Toyota ofrece seis configuraciones con motor i-FORCE de 278 caballos de fuerza y 317 libras-pie (430 Newton metro) de torque. Estas variantes pueden incorporar tracción trasera, integral parcial o integral permanente.
|Modelo a gasolina
|Precio sugerido por Toyota
|Consumo estimado
SR5
US$42.070
20/26 millas por galón (8,5/11 kilómetros por litro)
TRD Sport
US$48.550
20/26 MPG (8,5/11 km/l)
TRD Off-Road
US$50.490
19/25 MPG (8/10,6 km/l)
TRD Sport Premium
US$53.910
20/26 MPG (8,5/11 km/l)
TRD Off-Road Premium
US$56.270
19/25 MPG (8/10,6 km/l)
Limited
US$56.700
20/24 MPG (8,5/10,2 km/l)
El equipamiento de las versiones a gasolina
La SR5 incluye llantas de aleación de 17 pulgadas (43,1 cm), pantalla multimedia Toyota Audio de ocho pulgadas (20,3 cm), compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, además de una tercera fila de asientos disponible.
En la TRD Sport, Toyota agrega llantas mecanizadas de 20 pulgadas (50,8 cm), suspensión deportiva y una parrilla tipo panal con toma de aire en el capó en negro brillante. La configuración TRD Off-Road incorpora neumáticos todoterreno de 33 pulgadas (83,8 cm), amortiguadores Bilstein monotubo con depósitos remotos y sistema de selección multiterreno con control de avance lento CRAWL.
Las variantes Premium añaden asientos delanteros calefactables y ventilados con tapicería SofTex, pantalla multimedia de 14 pulgadas (35,5 cm) y portón trasero eléctrico manos libres con ventana trasera eléctrica.
Por último, la versión Limited suma asientos con detalles en cuero y llantas mecanizadas de 20 pulgadas (50,8 cm).
Los modelos híbridos i-FORCE MAX de Toyota y sus precios en EE.UU.
La compañía también comercializa seis versiones electrificadas con el sistema i-FORCE MAX. La marca indicó que este conjunto alcanza hasta 326 caballos de fuerza y 465 lb-pie (630 Nm) de torque.
|Modelo híbrido
|Precio MSRP
|Consumo estimado
TRD Off-Road i-FORCE MAX
US$53.290
23/24 MPG (9,8/10,2 km/l)
TRD Off-Road Premium i-FORCE MAX
US$59.070
23/24 MPG (9,8/10,2 km/l)
i-FORCE MAX Limited
US$61.500
23/24 MPG (9,8/10,2 km/l)
Platinum
US$64.160
23/24 MPG (9,8/10,2 km/l)
Trailhunter
US$68.200
23/24 MPG (9,8/10,2 km/l)
TRD Pro
US$68.400
23/24 MPG (9,8/10,2 km/l)
Qué diferencias tienen las versiones híbridas off-road i-FORCE MAX
La TRD Off-Road i-FORCE MAX se equipa con neumáticos todoterreno de 33 pulgadas (83,8 cm), amortiguadores Bilstein y portón trasero eléctrico manos libres.
En la TRD Off-Road Premium i-FORCE MAX, Toyota incorpora un monitor multiterreno con vistas frontal, lateral y trasera seleccionables, junto con una pantalla multimedia Toyota Audio de 14 pulgadas (35,5 cm).
La i-FORCE MAX Limited adopta una propuesta más enfocada en el confort, con parrilla cromada de tres barras, detalles cromados y guardabarros del mismo color que la carrocería.
A su vez, la Platinum añade llantas negras brillantes de 20 pulgadas (50,8 cm), tapizados de cuero premium perforado y terminaciones exteriores en cromo oscuro.
Las ediciones Trailhunter y TRD Pro están orientadas al uso fuera del asfalto. La primera incorpora amortiguadores forjados Old Man Emu de 2,5 pulgadas (6,3 cm) y portaequipajes ARB.
La segunda añade amortiguadores FOX QS3 con depósitos remotos traseros tipo piggyback (depósito remoto integrado) y mecanismo de desconexión del estabilizador.
Las ofertas y planes de financiación vigentes para la Toyota 4Runner
La empresa mantiene en mayo de 2026 distintos programas comerciales para la línea 4Runner, con opciones de alquiler a largo plazo y financiamiento disponibles hasta el 1° de junio.
La marca japonesa ofrece un esquema de leasing, una modalidad de uso del vehículo mediante cuotas mensuales, desde US$389 por mes durante 36 meses para las configuraciones convencionales. Para las variantes híbridas i-FORCE MAX, el costo comienza en US$599 mensuales en el mismo período, con un pago inicial de US$3999 al momento de la firma.
Además, Toyota mantiene una propuesta de financiación con una tasa porcentual anual (APR, por sus siglas en inglés) del 4,99% durante 60 meses para clientes calificados.
La automotriz aclaró que las condiciones finales pueden variar según la aprobación crediticia, la disponibilidad de unidades y las políticas de cada concesionario participante.
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