En Estados Unidos: cuál es el precio actualizado de la nueva Toyota 4Runner en mayo 2026

La marca japonesa Toyota dispone en Estados Unidos de 12 versiones de la 4Runner 2026, divididas entre modelos a gasolina y variantes híbridas. Además de informar los precios en mayo de 2026, la automotriz también mantiene vigentes hasta el 1° de junio distintos programas de alquiler con cuotas mensuales que parten desde US$389 y opciones de financiación a 60 meses.

Las versiones a gasolina de la Toyota 4Runner 2026 y sus precios en EE.UU.

Toyota ofrece seis configuraciones con motor i-FORCE de 278 caballos de fuerza y 317 libras-pie (430 Newton metro) de torque. Estas variantes pueden incorporar tracción trasera, integral parcial o integral permanente.

Los programas comerciales de la 4Runner incluyen alquileres a largo plazo y propuestas de crédito disponibles hasta el 1° de junio

Modelo a gasolina Precio sugerido por Toyota Consumo estimado SR5 US$42.070 20/26 millas por galón (8,5/11 kilómetros por litro) TRD Sport US$48.550 20/26 MPG (8,5/11 km/l) TRD Off-Road US$50.490 19/25 MPG (8/10,6 km/l) TRD Sport Premium US$53.910 20/26 MPG (8,5/11 km/l) TRD Off-Road Premium US$56.270 19/25 MPG (8/10,6 km/l) Limited US$56.700 20/24 MPG (8,5/10,2 km/l)

El equipamiento de las versiones a gasolina

La SR5 incluye llantas de aleación de 17 pulgadas (43,1 cm), pantalla multimedia Toyota Audio de ocho pulgadas (20,3 cm), compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, además de una tercera fila de asientos disponible.

En la TRD Sport, Toyota agrega llantas mecanizadas de 20 pulgadas (50,8 cm), suspensión deportiva y una parrilla tipo panal con toma de aire en el capó en negro brillante. La configuración TRD Off-Road incorpora neumáticos todoterreno de 33 pulgadas (83,8 cm), amortiguadores Bilstein monotubo con depósitos remotos y sistema de selección multiterreno con control de avance lento CRAWL.

Las variantes Premium añaden asientos delanteros calefactables y ventilados con tapicería SofTex, pantalla multimedia de 14 pulgadas (35,5 cm) y portón trasero eléctrico manos libres con ventana trasera eléctrica.

Por último, la versión Limited suma asientos con detalles en cuero y llantas mecanizadas de 20 pulgadas (50,8 cm).

Trailhunter y TRD Pro se enfocan en el desempeño todoterreno con amortiguadores especializados y componentes reforzados

Los modelos híbridos i-FORCE MAX de Toyota y sus precios en EE.UU.

La compañía también comercializa seis versiones electrificadas con el sistema i-FORCE MAX. La marca indicó que este conjunto alcanza hasta 326 caballos de fuerza y 465 lb-pie (630 Nm) de torque.

Modelo híbrido Precio MSRP Consumo estimado TRD Off-Road i-FORCE MAX US$53.290 23/24 MPG (9,8/10,2 km/l) TRD Off-Road Premium i-FORCE MAX US$59.070 23/24 MPG (9,8/10,2 km/l) i-FORCE MAX Limited US$61.500 23/24 MPG (9,8/10,2 km/l) Platinum US$64.160 23/24 MPG (9,8/10,2 km/l) Trailhunter US$68.200 23/24 MPG (9,8/10,2 km/l) TRD Pro US$68.400 23/24 MPG (9,8/10,2 km/l)

Qué diferencias tienen las versiones híbridas off-road i-FORCE MAX

La TRD Off-Road i-FORCE MAX se equipa con neumáticos todoterreno de 33 pulgadas (83,8 cm), amortiguadores Bilstein y portón trasero eléctrico manos libres.

En la TRD Off-Road Premium i-FORCE MAX, Toyota incorpora un monitor multiterreno con vistas frontal, lateral y trasera seleccionables, junto con una pantalla multimedia Toyota Audio de 14 pulgadas (35,5 cm).

La i-FORCE MAX Limited adopta una propuesta más enfocada en el confort, con parrilla cromada de tres barras, detalles cromados y guardabarros del mismo color que la carrocería.

A su vez, la Platinum añade llantas negras brillantes de 20 pulgadas (50,8 cm), tapizados de cuero premium perforado y terminaciones exteriores en cromo oscuro.

Las ediciones Trailhunter y TRD Pro están orientadas al uso fuera del asfalto. La primera incorpora amortiguadores forjados Old Man Emu de 2,5 pulgadas (6,3 cm) y portaequipajes ARB.

La segunda añade amortiguadores FOX QS3 con depósitos remotos traseros tipo piggyback (depósito remoto integrado) y mecanismo de desconexión del estabilizador.

Las ofertas y planes de financiación vigentes para la Toyota 4Runner

La empresa mantiene en mayo de 2026 distintos programas comerciales para la línea 4Runner, con opciones de alquiler a largo plazo y financiamiento disponibles hasta el 1° de junio.

La gama convencional arranca con la SR5 y se extiende hasta la Limited, con precios que superan los US$56.000 Toyota

La marca japonesa ofrece un esquema de leasing, una modalidad de uso del vehículo mediante cuotas mensuales, desde US$389 por mes durante 36 meses para las configuraciones convencionales. Para las variantes híbridas i-FORCE MAX, el costo comienza en US$599 mensuales en el mismo período, con un pago inicial de US$3999 al momento de la firma.

Además, Toyota mantiene una propuesta de financiación con una tasa porcentual anual (APR, por sus siglas en inglés) del 4,99% durante 60 meses para clientes calificados.

La automotriz aclaró que las condiciones finales pueden variar según la aprobación crediticia, la disponibilidad de unidades y las políticas de cada concesionario participante.