Reportan una mancha de petróleo frente a la isla iraní de Jark, según medio de EE.UU.

Una mancha de petróleo se está expandiendo frente a la isla de Jark, en Irán, un terminal clave de exportación de crudo para la república islámica, informó este viernes The New York Times, que cita imágenes satelitales

No estaba claro de momento qué había causado el aparente derrame, ubicado frente a la costa oeste de la isla

Según una estimación de Orbital EOS, que supervisa derrames de petróleo, el vertido parecía cubrir hasta el jueves más de 52 kilómetros cuadrados

La mancha parecía extenderse hacia el sur, en dirección a aguas saudíes

La isla de Jark se encuentra al norte del estratégico estrecho de Ormuz y alberga el corazón de la industria de exportación de petróleo de Irán, que incluye oleoductos y tanques de almacenamiento

Irán cerró en gran medida el paso marítimo luego del inicio de la guerra el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra la república islámica

Además, Estados Unidos impuso un bloqueo a los puertos iraníes, dejando muchos petroleros varados en la zona