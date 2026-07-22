Representante comercial de EE.UU. espera avances con México y Canadá de aquí a finales de año

El representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, declaró este miércoles que espera avances en temas como las reglas de origen, reglas laborales o ambientales de aquí a finales de año en las negociaciones con México y Canadá.

Greer presentó testimonio en el comité de Finanzas del Senado estadounidense, antes de volar a México, donde los equipos negociadores de ambos países abrieron una tercera ronda de negociaciones para la revisión del tratado comercial de Norteamérica (T-MEC).

"Queremos que las reglas de origen en el T-MEC sean muy sólidas, para incentivar la producción en Norteamérica en lugar de en otras regiones que tienen mucha capacidad excedente o prácticas no basadas en el mercado", declaró Greer.

"De manera similar, he escuchado también (expresiones) de personas en el Congreso sobre la necesidad de fortalecer la aplicación de las normas laborales y ambientales en relación con México. Esto también puede tomar tiempo", advirtió.

El presidente Donald Trump ha mostrado su escepticismo sobre una renovación total del T-MEC, que fue renegociado durante su primer mandato en la Casa Blanca.

En el primer semestre de 2026, México y Canadá, que junto a Estados Unidos conforman el acuerdo de libre comercio de América del Norte, propusieron renovarlo por 16 años más. Pero Trump objetó, señaló que requiere más tiempo para resolver diferendos y pidió que de ahora en adelante haya revisiones anuales.

"Confío en que antes de que termine el año podamos tener al menos opciones para que el presidente Trump y los líderes de Canadá y/o México consideren posibles acuerdos provisionales o medidas que Canadá pueda adoptar, por un lado, y que México pueda adoptar, por el otro", declaró Greer.

México en particular se muestra reacio a una revisión anual, así como medios empresariales y de servicios a ambos lados de la frontera, que piden más estabilidad.