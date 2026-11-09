Rescató una casa del siglo XVIII que iba a ser demolida y 26 años después la vendió por casi US$1,6 millones

La Griffith Gover House, en 40139 Main Street, Waterford, Virginia, se vendió el 8 de agosto de 2025 por US$1,575 millones. El cierre llegó después de una secuencia de precios pedidos: había salido al mercado por US$1,749 millones en marzo, bajó a US$1,625 millones en abril y finalmente se concretó por el último valor. La casa no es solo una operación inmobiliaria: había quedado vacía y amenazada de demolición antes de que una preservacionista la rescatara en 1999.

Una propiedad de fines del siglo XVIII con dos fechas posibles

La Waterford Foundation señala que el lote integró la subdivisión de 1792 y que en 1799 ya tenía una casa de troncos de dos plantas y un almacén.

La historia documentada por la fundación local suma un comercio de sombreros, la Oldtown Inn y un pabellón de baile de comienzos del siglo XX.

También conserva un megáfono de mampostería construido para los huéspedes de la posada. No se trata de un adorno nuevo: integra el relato material de la casa y sigue figurando en la descripción de venta.

En 1999, Cornelia Keller compró la propiedad cuando estaba deteriorada y enfrentaba la posibilidad de ser demolida.

Según la Waterford Foundation, esa intervención permitió preservar la casa, los jardines, el muro de piedra y otras estructuras mediante una servidumbre de preservación.

Una cobertura de The Washington Post documentó que la renovación de la época incluyó levantar la vivienda para hacer una nueva fundación, además de un ala posterior y jardines.

Los dueños que se asumieron como custodios

Jonathan Daniel y Lee Spangler la compraron en 2014. Durante su etapa reemplazaron el techo plano de cedro, sumaron electrodomésticos y construyeron un invernadero, siempre bajo las restricciones de la servidumbre administrada por el Virginia Department of Historic Resources. Daniel describió esa condición como parte del valor del lugar: “Sentís que formás parte de un nuevo capítulo”.

Jonathan Daniel y Lee Spangler adquirieron la propiedad

La vivienda tiene 2476 pies cuadrados, unos 230 m², y el lote mide 0,67 acre, aproximadamente 2712 m². Son superficies diferentes: la primera refiere a construcción y la segunda, al terreno.

La propiedad incluía además una cabaña de piedra usada como casa de huéspedes y el invernadero. Ninguno de esos anexos se suma a la superficie de vivienda sin una mensura separada.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.